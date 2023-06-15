Чрезвычайно впечатлительны. Мушкам хватает одного взгляда на мертвых собратьев, чтобы умереть раньше

Исследователи обнаружили, что одного вида мертвых собратьев достаточно, чтобы дрозофилы отправились в могилу раньше времени.

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Ученые часто используют плодовых мушек в исследованиях, которые потенциально могут быть полезными для людей. На этот раз они обнаружили, что дрозофилы чрезвычайно впечатлительны — лишь от одного взгляда на мертвых собратьев достаточно, чтобы у них развилась "депрессия" и они погибли раньше времени, пишет The Guardian.

Теперь авторы исследования из Мичиганского университета предполагают, что в дальнейшем полученные результаты смогут принести пользу солдатам и работникам здравоохранения. В ходе исследования ученые обнаружили, что вид, который большую часть своей жизни питается разложившейся материей, эти насекомые, по-видимому, более чувствительны к собственным мертвецам, чем могли бы предположить исследователи. Ученые обнаружили, что обилие трупов плодовых мушек ускоряет процесс старения насекомых, что приводит к более ранней смерти. Фактически лишь взгляд на трупы сородичей сокращает жизнь дрозофила почти на 30%.

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Исследователи с осторожностью относятся к переносу 3-миллиметровых мух на более крупных людей, чья жизнь почти в 400 раз дольше, они все же предполагают, что выводы могут оказаться полезными. В особенности речь идет о представителях тех профессий, которые обычно окружены смертью — например, медиков и военных.

В ходе исследования ученые выращивали плодовых мушек в лаборатории в контейнерах, наполненных едой. В некоторых контейнерах находились лишь живые мушки, тогда как в других рядом с вкусными питательными веществами также располагались и мертвые дрозофилы. Результаты исследования показывают, что когда живые мушки находились в контейнерах с мертвыми, они, как правило, умирали раньше на несколько недель.

Исследователи обнаружили, что те мушки, которые наблюдали смерть, старели быстрее, теряли накопленный жир и становились менее устойчивыми к голоданию. Далее исследователи изучили, какие именно мозговые цели активировались, когда плодовые мошки видели мертвых сородичей. Чем активнее становились нейроны в мозгу мух, тем больше флуоресцентного белка производили эти нейроны.

Далее ученые препарировали мозг плодовых мушек и обнаружили, в среде, полной мертвых тел мушек, в мозгу дрозофилов активировались два типа определенных нейронов: R2 и R4. Далее исследователи стимулировали те же нейроны у здоровых мушек и получили тот же результат, несмотря на то, что им не приходилось смотреть на трупы товарищей.

Теперь исследователи полагают, что глубокое понимание того, как мозг мушек трансформирует физиологию для ускорения процесса старения, может открыть путь к новым методам лечения, замедляющим старение у людей. Однако из теорий заключается в том, что смерть сбивает мух с толку, и в конечном итоге приводит к "депрессивному состоянию", а в итоге и к сокращению жизни дрозофилов.

Ранее Фокус писал о том, что найдены первые животные, способные определять кислотность еды.