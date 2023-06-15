Надзвичайно вразливі. Мушкам вистачає одного погляду на мертвих товаришів, щоб померти раніше

Дослідники виявили, що одного вигляду мертвих товаришів достатньо, щоб дрозофіли вирушили до могили раніше.

Related video

Вчені часто використовують плодових мушок у дослідженнях, які потенційно можуть бути корисними для людей. Цього разу вони виявили, що дрозофіли надзвичайно вразливі — лише одного погляду на мертвих побратимів достатньо, щоб у них розвинулася депресія і вони загинули раніше часу, пише The Guardian.

Тепер автори дослідження з університету Мічигану припускають, що надалі отримані результати зможуть принести користь солдатам і працівникам охорони здоров'я. Під час дослідження вчені виявили, що вид, який більшу частину свого життя харчується матерією, що розклалася, ці комахи, мабуть, більш чутливі до власних мерців, ніж могли б припустити дослідники. Вчені виявили, що велика кількість трупів плодових мушок прискорює процес старіння комах, що призводить до більш ранньої смерті. Фактично лише погляд на трупи родичів скорочує життя дрозофіла майже на 30%.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники з обережністю ставляться до перенесення 3-міліметрових мух на більших людей, чиє життя майже у 400 разів довше, вони все ж припускають, що висновки можуть виявитися корисними. Особливо йдеться про представників тих професій, які зазвичай оточені смертю — наприклад, медиків та військових.

Під час дослідження вчені вирощували плодових мушок у лабораторії у контейнерах, наповнених їжею. У деяких контейнерах знаходилися лише живі мушки, тоді як в інших поруч зі смачними поживними речовинами також розташовувалися мертві дрозофіли. Результати дослідження показують, що коли живі мушки перебували у контейнерах із мертвими, вони, як правило, помирали раніше на кілька тижнів.

Дослідники виявили, що ті мушки, які бачили смерть, старіли швидше, втрачали накопичений жир і ставали менш стійкими до голодування. Далі дослідники вивчили, які саме мозкові цілі активувалися, коли плодові мошки бачили мертвих родичів. Чим активніше ставали нейрони мозку мух, тим більше флуоресцентного білка виробляли ці нейрони.

Далі вчені препарували мозок плодових мушок і виявили, у середовищі, повному мертвих тіл мушок, у мозку дрозофілів активувалися два типи певних нейронів: R2 та R4. Далі дослідники стимулювали ті самі нейрони у здорових мушок і отримали той самий результат, попри те, що їм не доводилося дивитися на трупи товаришів.

Тепер дослідники вважають, що глибоке розуміння того, як мозок мушок трансформує фізіологію для прискорення процесу старіння, може відкрити шлях до нових методів лікування, які уповільнюють старіння людей. Одна з теорій полягає у тому, що смерть збиває мух з пантелику, і в кінцевому підсумку призводить до "депресивного стану", а далі й до скорочення життя дрозофілів.

Раніше Фокус писав про те, що знайдені перші тварини, здатні визначати кислотність їжі.