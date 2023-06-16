Из листьев салата. Ученые создали новый метод доставки инсулина в организм

Препарат регулирует уровень сахара в течение 15 минут, что сравнимо с эффективностью инсулина, вырабатываемого естественным путем.

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Команда ученых из Пенсильванского университета под руководством исследователя Генри Даниэля создала новый метод доставки инсулина на растительной основе из листьев салата, что может быть многообещающим прорывом в области. Он содержит три пептида, которые встречаются в природном инсулине, а также данный препарат можно принимать перорально, пишет New Atlas.

Дело в том, что клетки растений отличаются от животных более жесткой клеточной стенкой. Поэтому ученые все чаще используют растительные клетки для создания препаратов, теперь и для инсулина.

По словам ученых, стенки растительных клеток также важны, как и генетический материал внутри них, что является ключом к эффективности нового препарата. Прочность стенок клеток защищает инсулин от кислот и ферментов, которые находятся в верхних отделах пищеварительного тракта. Только микробы в кишечнике могут высвободить инсулин, откуда он проходит по пути кишечник-печень, чтобы достигнуть конечной точки.

Во время экспериментов на мышах инсулин на растительной основе регулировал уровень сахара в крови в течение 15 минут, что сравнимо с эффективностью инсулина, вырабатываемого естественным путем.

В это же время, у мышей, которые получали традиционные инъекции инсулина, наблюдалось резкое снижение уровня глюкозы в крови, что приводило к гипогликемии.

"Риск появления гипогликемии является одним из крупнейших недостатков существующей системы доставки, что может привести даже к коме. Но инсулин, который принимается перорально, содержит все три белка и доставляется прямиком в печень. Он работает точно так же, как и природный инсулин, что сводит к минимуму риск гипогликемии", — говорит руководитель исследования Генри Даниэль.

Отмечается, что доступные виды инъекций, например, с помощью инсулиновой ручки, сопряжены с риском гипогликемии. Доставка лекарства с помощью инсулиновой помпы намного безопаснее, но данное оборудование чрезмерно дорогое. В среднем оно стоит около 6500 долларов, а его срок службы составляет от 3 до 4 лет.

Несмотря на то, что результаты экспериментов, проведенных на мышах достаточно многообещающие, предстоит еще много работы. Далее авторы работы собираются перейти к более масштабным исследованиям, вначале на собаках, а затем и на людях.

Напомним, ученые выяснили, что ген, ранее связанный с лейкемией, был тесно связан с нарушением выработки инсулина у диабетиков 2 типа.