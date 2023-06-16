Люди выкачали слишком много воды и вращение Земли изменилось: чем это грозит

Новое исследование предполагает, что деятельность человека негативно сказалась на нашей планете.

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Ученые опубликовали новое исследование в издании Geophysical Research Letters. Согласно этому исследованию, добыча большого количества подземных вод и перемещение этой воды в другие регионы привела к тому, что только в период между 1993 и 2010 годами Земля наклонилась почти на 80 сантиметров на восток, пишет Phys.

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Ученые выяснили, что за 17 лет люди выкачали 2150 гигатонн грунтовых вод, а такая масса воды эквивалентна повышению уровня мирового океана более, чем на 6 мм.

На Земле существует такая точка, вокруг которой вращается планета, которая называется полюсом вращения Земли. И эта точка смещается во время полярного движения, когда положение полюса вращения Земли меняется относительно земной коры. Распределение воды на планете влияет на распределение ее массы, и если вода перемещается в другое место, то это влияет на вращение Земли вокруг своей оси.

Авторы исследования указывают на то, что полюс вращения Земли сильно меняется и это влияет на климат, а одной из причин как изменений климата, так и наклона оси, как раз является перераспределение по планете грунтовых вод.

Впервые о том, что вода может менять вращение Земли ученые заявили еще в 2016 году, но до сих пор не было доказательств того, что на это влияет именно перемещение грунтовых вод. Авторы исследования указывают также на то, что такой процесс является одним из источников повышения уровня мирового океана.

Новое исследование предполагает, что деятельность человека негативно сказалась на нашей планете Фото: NASA/Joshua Stevens

Расположение грунтовых вод имеет важное значение для того, насколько сильно они могут изменить полярное движение и оказалось, что перераспределение воды в средних широтах оказывает большее влияние на полюс вращения.

По словам ученых, попытки стран замедлить темпы истощения грунтовых вод, теоретически могут изменить ситуацию, но только в том случае, если такой процесс будет длиться много десятилетий.

Полюс вращения обычно меняется примерно на несколько метров в течение года, поэтому изменения из-за откачки грунтовых вод не несут риска для смены сезонов на Земле. Но в более глобальном и длительном масштабе, это окажет очень негативное влияние на климат, считают ученые.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, что ждет человечество, если озоновый слой исчезнет. Человечеству едва ли удастся спастись, если в один день наша планета лишится озонового слоя.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, что было бы с нашей планетой, если бы все люди исчезли. Удивительно, но мир без людей выглядит весьма умиротворенно и спокойно. Также существенно изменилась бы погода.

Напоминаем, что нечто странно деформировало кору Земли и ученые полагают, что нашли виновника этого процесса. Исследователи полагают, что им наконец-то удалось разгадать тайну крупнейшего континентального разлома планеты, как уже писал Фокус.