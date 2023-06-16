Люди викачали дуже багато води, й обертання Землі змінилося: чим це загрожує

Нове дослідження припускає, що діяльність людини негативно позначилася на нашій планеті.

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Учені опублікували нове дослідження у виданні Geophysical Research Letters. Згідно з цим дослідженням, видобуток великої кількості підземних вод і переміщення цієї води в інші регіони призвело до того, що тільки в період між 1993 і 2010 роками Земля нахилилася майже на 80 сантиметрів на схід, пише Phys.

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Учені з'ясували, що за 17 років люди викачали 2150 гігатонн ґрунтових вод, а така маса води еквівалентна підвищенню рівня світового океану більш ніж на 6 мм.

На Землі існує така точка, довкола якої обертається планета, яка називається полюсом обертання Землі. І ця точка зміщується під час полярного руху, коли положення полюса обертання Землі змінюється щодо земної кори. Розподіл води на планеті впливає на розподіл її маси, і якщо вода переміщається в інше місце, це впливає на обертання Землі навколо своєї осі.

Автори дослідження вказують на те, що полюс обертання Землі сильно змінюється, і це впливає на клімат, а однією з причин змін як клімату, так і нахилу осі, якраз є перерозподіл по планеті грунтових вод.

Уперше про те, що вода може змінювати обертання Землі, вчені заявили ще у 2016 році, але досі не було доказів того, що на це впливає саме переміщення ґрунтових вод. Автори дослідження вказують також на те, що такий процес є одним із джерел підвищення рівня світового океану.

Нове дослідження припускає, що діяльність людини негативно позначилася на нашій планеті Фото: Земля

Розташування ґрунтових вод має важливе значення для того, наскільки сильно вони можуть змінити полярний рух, і виявилося, що перерозподіл води в середніх широтах більше впливає на полюс обертання.

За словами вчених, спроби країн уповільнити темпи виснаження ґрунтових вод теоретично можуть змінити ситуацію, але тільки в тому випадку, якщо такий процес триватиме багато десятиліть.

Полюс обертання зазвичай змінюється приблизно на кілька метрів протягом року, тому зміни через відкачування ґрунтових вод не мають ризику для зміни сезонів на Землі. Але в більш глобальному й тривалому масштабі це вплине на клімат, вважають учені.

Як уже писав Фокус, учені розповіли, що чекає людство, якщо озоновий шар зникне. Людству навряд чи вдасться врятуватися, якщо в один день наша планета втратить озоновий шар.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, що було б із нашою планетою, якби всі люди зникли. Дивно, але світ без людей дуже умиротворений і спокійний. Також суттєво змінилася б погода.

Нагадуємо, що щось дивно деформувало кору Землі та вчені вважають, що знайшли винуватця цього процесу. Дослідники вважають, що їм нарешті вдалося розгадати таємницю найбільшого континентального розлому планети, як писав Фокус.