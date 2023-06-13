Тремор Землі. Дещо дивно деформувало земну кору — вчені вважають, що знайшли винуватця

Дослідники вважають, що їм нарешті вдалося розгадати таємницю найбільшого континентального розлому планети.

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Найбільший континентальний розлом Землі, також відомий як система Східноафриканського розлому (EAR), тривалий час залишався чимось на кшталт загадки для геологів. У новому дослідженні вони використали відразу кілька методів, і, схоже, їм таки вдалося пролити світло на цю загадкову подію, пише Science Alert.

Як правило, рифти виникають у результаті віддалення одна від одної тектонічних плит, що тягне за собою розтягування та розрив літосфери (земної кори та верхньої мантії). Це, зі свого боку, призводить до деформації поверхні Землі, і зазвичай воно перпендикулярне до руху плит. Однак не у випадку EAR.

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Цього разу дослідники виявили, що деформації йдуть як перпендикулярно, так і паралельно до руху плит. Ґрунтуючись на спостереженнях, учені тепер припускають, що розлом тягнеться одразу в кількох напрямках. Про це свідчить тривимірна модель, розроблена групою вчених із Технологічного інституту Нью-Мексико. Для створення цієї моделі дослідники використали комп'ютерні моделі та супутникові дані GPS.

Учені проаналізували отримані дані й дійшли висновку, що додаткова паралельна деформація EAR обумовлена Африканським суперплюмом — масивним підйомом гарячої мантії з надр Землі, що переносить тепло на поверхню планети. Відомо, що він простягається з південного заходу на північний схід Африки, стаючи по дорозі дедалі дрібнішим і формуючи потік мантії під собою.

Дослідники кажуть, що деформації узгоджуються з моделлю Африканського суперплюму Фото: Journal of Geophysical Research

За словами співавтора дослідження геофізика Тахірі Раджаонарісона, вони з колегами вважають, що саме цей потік мантії й може бути тим "загадковим чимось", що викликає аномальну деформацію на північ, яка йде паралельно до рифту. Крім того, вчені вважають, що цей потік, імовірно, також відповідальний за певне вирівнювання гірських порід у певному напрямку у відповідь на геологічні сили в мантії, що відбуваються під EAR.

Зазначимо, що Східноафриканський розлом простягається приблизно на 6400 кілометрів, і передбачається, що приблизно через мільйони років саме він розділить Африку на дві частини. У міру того, як літосфера повільно розтягується та стає тоншою, геологи зазначають, що ми все частіше спостерігатимемо землетруси та руйнування гірських порід по всьому регіону.

За словами співавторки дослідження, геофізикині з Технологічного інституту Вірджинії Сари Стемпс, проблема полягає в тому, що передбачення таких великомасштабних геологічних рухів є неймовірно складним.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли джерело "Великого землетрусу": принесе смерть і руйнування.