Весом 800 кг и длиной почти 5 м. Возле Тайваня поймали редкую доисторическую акулу-гоблина (фото)

Рыбаки, поймавшие глубоководную акулу, хотели продать ее в ресторан, но сотрудники местного музея забрали ее себе и хотят выставить на всеобщее обозрение.

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Команда рыболовецкого судна поймала у северо-восточного побережья Тайваня редкую глубоководную акулу – акулу-гоблина. Это оказалась самая большая особь этого вида из всех, которые когда-либо ловили в этих водах. Акулу, весом в 800 кг еще и беременную 6 детенышами рыбаки хотели продать в ресторан, но сотрудники Тайваньского океанического музея забрали ее себе и планируют сделать из нее выставочный экспонат, пишет Live Science.

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Акулы-гоблины (Mitsukurina owstoni) являются одними из самых странных морских существ, не в последнюю очередь благодаря своему причудливому внешнему виду. Она точно не похожа на других более известных акул.

Эти акулы живут почти рядом с морским дном на глубине в примерно 1200 метров, они имеют длинную морду, которая заканчивается странным длинным выростом. По словам ученых, эти глубоководные акулы имеют полные острых зубов челюсти, которые могут выдвигаться наружу для захвата добычи. Когда акула-гоблин поймает, например, кальмара или других ракообразных, то челюсть возвращается на место.

Рыбаки, поймавшие глубоководную акулу хотели продать ее в ресторан, но сотрудники местного музея забрали ее себе и хотят выставить на всеобщее обозрение Фото: Live Science

Сотрудникам Тайваньского океанического музея пришлось приложить немало усилий, чтобы приобрести у рыбаков редкий экземпляр такого странного морского существа. Во время исследования акулы-гоблина, ученые выяснили, что ее длина составляет 4,7 метра и к тому же она беременна 6 детенышами. Эти акулы являются яйцеживородящими, то есть сначала самки акул откладывают яйца, которые остаются внутри их тел, а когда детеныши вылупляются из яиц, то акулы рожают живых детенышей.

По словам ученых, у этих акул полупрозрачная кожа, и они имеют серую кожу, хотя после того, как они иногда попадают в рыбацкие сети, то их кожа приобретает розово-фиолетовый оттенок. Это происходит из-за повреждения кровеносных сосудов.

Во время исследования акулы-гоблина, ученые выяснили, что ее длина составляет 4,7 метра и к тому же она беременна 6 детенышами Фото: Live Science

Согласно заявлению исследователей, акулы-гоблины являются редкими ископаемыми животными, потому как принадлежат к семейству доисторических акул Mitsukurinidae. То есть, сейчас акулы-гоблины являются единственными живыми видами этого семейства, которое появилось в океанах Земли еще 125 млн лет назад.

Местные рыбаки случайно поймали редкую глубоководную акулу, когда занимались ловлей рыбы с помощью специальных сетей у дна океана. Такой метод вылова рыбы запрещен во многих странах, но не на Тайване.

По словам ученых, очень редко удается встретить живую акулу-гоблина в ее естественной среде обитания и большую часть информации об этих странных существах исследователи получили благодаря случаям случайного вылова. Считается, что акулы-гоблины не находятся на грани исчезновения.

Как уже писал Фокус, на Багамах акула напала на туристку из США и жертве нападения пришлось отрезать ногу. Американка ныряла в воду, когда на нее напала акула. Женщина смогла выбраться на лодку и сразу поняла, что ее ногу уже не спасти.

Что касается древних акул, то Фокус уже писал о таком морском хищнике, как мегалодон, который мог иметь длину до 18 метров. Мегалодоны миллионы лет назад были крупнейшими морскими хищниками на Земле. Ходят слухи, что эти гигантские акулы не вымерли, а продолжают жить в глубинах океанов. Ученые рассказали, может ли это быть на самом деле.