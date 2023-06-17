Вага 800 кг і довжина майже 5 м. Біля Тайваню спіймали рідкісну доісторичну акулу-гобліна (фото)

Рибалки, які спіймали глибоководну акулу, хотіли продати її до ресторану, але співробітники місцевого музею забрали її собі і хочуть виставити на загальний огляд.

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Команда рибальського судна спіймала біля північно-східного узбережжя Тайваню рідкісну глибоководну акулу – акулу-гобліна. Це виявилася найбільша особина цього виду з усіх, які колись ловили у цих водах. Акулу, вагою 800 кг ще й вагітну 6 дитинчатами рибалки хотіли продати в ресторан, але співробітники Тайванського океанічного музею забрали її собі і планують зробити з неї виставковий експонат, пише Live Science.

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Акули-гобліни (Mitsukurina owstoni) є одними з найдивніших морських істот, не в останню чергу завдяки своєму химерному зовнішньому вигляду. Вона точно не схожа на інших відоміших акул.

Ці акули живуть майже поруч із морським дном на глибині приблизно 1200 метрів, вони мають довгу морду, яка закінчується дивним довгим виростом. За словами вчених, ці глибоководні акули мають повні гострих зубів щелепи, які можуть висуватися назовні для захоплення здобичі. Коли акула-гоблін упіймає, наприклад, кальмара або інших ракоподібних, то щелепа повертається на місце.

Рибалки, які спіймали глибоководну акулу, хотіли продати її в ресторан, але співробітники місцевого музею забрали її собі і хочуть виставити на загальний огляд Фото: Live Science

Співробітникам Тайванського океанічного музею довелося докласти чимало зусиль, щоб придбати у рибалок рідкісний екземпляр такої дивної морської істоти. Під час дослідження акули-гобліна, вчені з'ясували, що її довжина становить 4,7 метра і до того ж вона вагітна 6 дитинчатами. Ці акули є яйцеживородящими, тобто спочатку самки акул відкладають яйця, які залишаються всередині їх тіл, а коли дитинчата вилуплюються з яєць, то акули народжують живих дитинчат.

За словами вчених, у цих акул напівпрозора шкіра, і вони мають сіру шкіру, хоча після того, як вони іноді потрапляють у рибальські сітки, їхня шкіра набуває рожево-фіолетового відтінку. Це відбувається через ушкодження кровоносних судин.

Під час дослідження акули-гобліна, вчені з'ясували, що її довжина становить 4,7 метра і до того ж вона вагітна 6 дитинчатами Фото: Live Science

Згідно з заявою дослідників, акули-гобліни є рідкісними викопними тваринами, оскільки належать до сімейства доісторичних акул Mitsukurinidae. Тобто зараз акули-гобліни є єдиними живими видами цього сімейства, яке з'явилося в океанах Землі ще 125 млн років тому.

Місцеві рибалки випадково спіймали рідкісну глибоководну акулу, коли займалися ловом риби за допомогою спеціальних сіток біля дна океану. Такий метод вилову риби заборонено у багатьох країнах, але не на Тайвані.

За словами вчених, дуже рідко вдається зустріти живу акулу-гобліна в її природному середовищі проживання і більшу частину інформації про цих дивних істот дослідники отримали завдяки випадкам випадкового вилову. Вважається, що акули-гобліни не знаходяться на межі зникнення.

Як уже писав Фокус, на Багамах акула напала на туристку зі США і жертві нападу довелося відрізати ногу. Американка пірнала у воду, коли на неї напала акула. Жінка змогла вибратися на човен і одразу зрозуміла, що її ногу вже не врятувати.

Щодо древніх акул, то Фокус вже писав про такий морський хижак, як мегалодон, який міг мати довжину до 18 метрів. Мегалодони мільйони років тому були найбільшими морськими хижаками Землі. Ходять чутки, що ці величезні акули не вимерли, а продовжують жити в глибинах океанів. Вчені розповіли, чи це може бути насправді.