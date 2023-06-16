На Багамах акула напала на літню туристку зі США: довелося відрізати ногу (фото)

Американка пірнала поблизу Багамських островів, коли на неї напала акула. Жінка змогла вибратися на човен і зрозуміла, що її ногу вже не врятувати.

Related video

73-річна туристка Хайді Ернст із США втратила ногу після нападу на неї акули на Багамах. Про це повідомляє The New York Post.

Повідомляється, що акула напала на жінку під час її 500 занурення під воду. Вона вже стояла на трапі човна, щоб повернутися на борт. Як розповіла жінка, вона бачила, як хижак плаває у воді, вдарила акулу рукою, щоб відлякати.

За словами жінки, повернувшись на човен і подивившись на свою ногу, вона зрозуміла, що її вже не врятувати.

"Всюди була кров", — сказала Ернст.

Нога Хайді Ернст Фото: KCCI

За її словами, вона боялася померти, зазнавала дуже сильного болю.

Видання пише, що один із членів екіпажу човна, на якому Ернст з іншими туристами плавали біля берегів Багам, надав допомогу тяжко пораненій жінці. Туристці наклали джгут, щоб не дати спливти кров'ю.

За словами журналістів, Ернст залишили в Меморіальну лікарню Ренда, а потім на машині швидкої допомоги доставлена ​​до травматологічного центру Джексона Райдера до Маямі. Вже там лікарі змушені були ампутувати жінці ногу.

Ернст сказала, що разом із хірургом вирішила видалити пошкоджену кінцівку. Сама жінка раніше працювала лікарем.

Хайді Ернст Фото: Heidi Ernst/Facebook

"Так, давайте просто зробимо це. Давай просто ампутуємо", — сказала Ернст хірургу.

Жінка сказала, що вона 11 років пірнала біля берегів Багамських островів і ніколи не боялася акул, оскільки вони не виявляли агресії до дайверів.

Нагадаємо, що 8 червня акула з'їла туриста з Росії у Хургаді. За даними журналістів, 23-річний Володимир Попов з Архангельська переїхав жити на курорт із батьком. Інцидент трапився на найпопулярнішому пляжі Dream Beach. Ще одна дівчина встигла врятуватися та вибратися з води.

Також 19 травня на Гаваях тигрова акула атакувала рибалку. Внаслідок зіткнення з акулою чоловік не отримав жодних травм, проте на його каяку залишилися сліди від зубів хижачки.