Кровь, жертвы и насилие. Происхождение самого важного римского праздника до сих пор непонятно

Dies Sanguinis, известный как "День крови" или "День кровавого жертвоприношения", был знаменательным и почитаемым событием в римском календаре. Этот день, который ежегодно отмечался 24 марта, был посвящен Беллоне, богине, тесно связанной с войной, кровопролитием и насилием.

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Точное происхождение Dies Sanguinis остается неясным из-за нехватки исторических записей или свидетельств из первых уст о ранних обычаях, связанных с этим событием. Тем не менее широко распространено мнение, что это один из древнейших и важнейших праздников в римском календаре, уходящий корнями во времена становления Римской республики, пишет Ancient Origins.

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Одна из правдоподобных теорий утверждает, что корни Dies Sanguinis можно проследить до древнеримских сельскохозяйственных практик. В древности 24 марта знаменовало начало сельскохозяйственного года в Риме, что означало благоприятное время для начала весенней пахоты и посевных работ. Вполне вероятно, что ритуалы и жертвоприношения, которые совершались в этот день, имели целью задобрить римских божеств, обеспечив плодотворный вегетационный период.

Ученые утверждают, что происхождение Dies Sanguinis неразрывно связано с ранним римским военным устройством. Беллона, божество войны, которое почитается во время этого праздника, считалось центральной фигурой римской армии и, возможно, призывалось для обеспечения военного триумфа и завоеваний. Римляне верили, что, принося ей кровь жертвенных животных, они могут обеспечить ее благосклонность и дальнейшее поражение своих противников.

Другим возможным объяснением является то, что почитание Dies Sanguinis служило демонстрацией непоколебимой приверженности Рима к военной доблести и агрессии, тем самым укрепляя концепцию Рима как нации воинов.

Мраморный рельеф из Рима II века с изображением подготовки к жертвоприношению животного Фото: Public Domain

Dies Sanguinis имел глубокое значение для римских военных. Этот священный день служил возможностью почтить римскую армию и подчеркнуть непоколебимую преданность римского народа победоносной войне. Кроме того, он имел большое значение для военного набора и приведения к присяге на верность государству.

На территории храма Беллоны происходили жертвоприношения животных во время Dies Sanguinis, центральным жертвоприношением которых был бык. Считается, что этот храм, возведенный в честь Беллоны, был построен в честь римской военной победы над сабинянами. Кровь этих жертвенных животных использовали в различных религиозных обрядах и церемониях, проводившихся в течение дня, каждая из которых имела разный уровень значимости.

Dies Sanguinis также характеризовался сочетанием религиозных и военных процессий, в частности, заметным присутствием салиев, группы из двенадцати жрецов, которые несли священные щиты и исполняли военные танцы, чтобы отдать дань Беллони и продемонстрировать военную мощь Рима. Эти выступления были жизненно важным элементом многочисленных меньших ритуалов, проводимых на фоне длительной серии кровопролития в течение дня.

Со временем празднование Dies Sanguinis становилось все более редким. Этот упадок можно объяснить многими факторами, включая растущее влияние христианства в Римской империи и эволюцию ценностей и верований древних римлян.

Философские и религиозные идеологии сыграли ключевую роль в постепенном переходе Рима к миру. Известные мыслители, такие как Сенека и Эпиктет, подчеркивали важность внутреннего спокойствия и моральных добродетелей, а не военных завоеваний и силы, тем самым оказав глубокое влияние на своих последователей.

Так же распространение христианства по всей Римской империи способствовало утверждению ценностей любви, сострадания и прощения, которые резко контрастировали с воинственными и насильственными наклонностями римской культуры. С распространением христианства многие традиционные римские религиозные практики и верования постепенно были заклеймены как языческие и несовместимые с христианской доктриной.

Dies Sanguinis: как праздновали древнеримский праздник крови и жертвоприношений

Окончательный упадок Dies Sanguinis также можно объяснить упадком могущества самой Римской империи. По мере того, как влияние Рима уменьшалось, а империя приходила в упадок, многие обычаи и верования, связанные с этим праздником, были преданы забвению или отвергнуты.

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