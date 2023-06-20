Длинная шея убила бы еще в Триасовом периоде: найдено уязвимое место динозавров

Во время господства динозавров на Земле длинные шеи были распространенным явлением. В глубинах океанов шеи становились еще длиннее, по крайней мере по отношению к длине тела. Хотя преимущества такого удлинения очевидны, однако были и недостатки.

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В недавно опубликованном исследовании доктора Штефан Шпикман и Эудальд Муджал, исследователи из Государственного музея природы Штутгарта, рассказывают об особой судьбе, которая постигла шеи двух окаменелостей танистрофея, несмотря на их значительные различия в размерах. Эти шеи были перерезаны посередине, при этом не было найдено никаких следов остальных тел существ, пишет IFLScience.

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Танистрофей был одной из многочисленных морских рептилий, которые независимо развили шею, напоминающую шею легендарного Лох-Несского чудовища, предположительно, для захвата кальмаров и моллюсков, обитающих на морском дне. Хотя танистрофей играл хищную роль, он был далеко не самым высоким хищником, поскольку в подобных водах существовало несколько гораздо более крупных хищников.

Более крупные экземпляры танистрофея могли похвастаться шеей длиной около 3 метров, то есть, такой же длиной, как их тела и хвосты вместе взятые.

"Палеонтологи давно предполагали, что эти вытянутые шеи были очевидным слабым местом для хищников, как это было ярко изображено почти два века назад на известной картине Генри де ла Беша 1830 года", — заявил Шпикман в официальном заявлении.

Однако как это часто бывает с крупными животными, окаменелости танистрофея обычно состоят лишь из нескольких костей, что затрудняет выяснение причины их гибели. До того как Шпикман тщательно изучил два окаменелости танистрофея, найденные на швейцарско-итальянской границе для своего докторского исследования, не было никаких доказательств такого типа нападения на любую длинношею морскую рептилию, не говоря уже об этом конкретном роде.

После изучения двух образцов, Шпикман обратился за экспертизой к Муджалу, специалисту по следам укусов древних рептилий. Муджал однозначно идентифицировал оба образца как явные следы нападения, даже точно определив углы нападения — сверху и, в другом случае, сзади. В обоих случаях переломы произошли в тонкой средней части шеи.

Муджал отметил: "Одно из поразительных наблюдений заключается в том, что найденные черепа и части шеи не повреждены, демонстрируя лишь незначительное расчленение, что является результатом типичного разложения туши в спокойной среде. Сохранились только шеи и головы; нет никаких признаков остальных частей животных. Шеи обрываются внезапно, что позволяет предположить, что они были полностью отрезаны другим животным во время чрезвычайно жестокого события".

Муджал добавляет: "Хотя это и предположение, но вполне вероятно, что хищники были менее заинтересованы в тонкой шее и миниатюрной голове, решив вместо этого сосредоточиться на гораздо более крупных частях тела".

Несмотря на неудачный дизайн тела, эти особи Tanystropheus, очевидно, процветали в течение значительного периода. Было обнаружено четыре вида, окаменелости которых разбросаны по всей Европе, Азии и Северной Америке, охватывая средний Триасовый период.

Хотя танистрофей имеет внешнее сходство с плезиозаврами, его 13 гиперудлиненных позвонков делают шею значительно уже и жестче по сравнению с аналогами.

"В более широком смысле, наше исследование еще раз демонстрирует, что эволюция влечет за собой ряд компромиссов, — заметил Шпикман. — Преимущество длинной шеи явно перевесило риск стать мишенью для хищника на длительное время".

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