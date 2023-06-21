Найдется почти на каждой кухне: назван бытовой прибор, повышающий риск рака крови

Новое исследование подтверждает опасения о том, что газовые плиты выделяют опасный канцероген – бензол.

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Новое исследование показывает, что при готовке на газовых плитах выделяется химическое вещество, которое вызывает рак клеток крови. Данная работа была опубликована в журнале Environmental Science & Technology.

Дело в том, что во время готовки на газу выделяется канцерогенный бензол, который может сохраняться в продуктах в течение нескольких часов после приготовления. Бензол – это химическое вещество, которое в последнее время связывают с ростом риска развития лейкемии и других видов рака клеток крови.

Исследование, проведенное профессором Стэнфордского университета Робом Джексоном и его коллегами, что бензол может распространяться по всему дома, задерживаясь там на несколько часов. Также ученые выяснили, что во время горения одной газовой конфорки или газовой духовки, установленной на 176 градусов по Цельсию, уровень канцерогена в помещении поднимается выше уровня, обнаруженного в табачном дыме.

"Бензол образуется в пламени и других высокотемпературных средах, таких как факелы на нефтяных месторождениях и нефтеперерабатывающих заводах. Теперь мы знаем, что бензол также образуется в пламени газовых плит в наших домах. Хорошая вентиляция помогает снизить концентрацию загрязняющих веществ, но при этом вытяжки часто неэффективны для устранения бензола", — говорит автор исследования Джексон.

Он также отмечает, что более ранние исследования в этой сфере были сосредоточены на утечках, когда газовые плиты остаются выключенными. Команда же Джексона измерила уровень бензола после приготовления пищи в 87 домах.

Мало того, что бензол может распространяться по всему дому во время готовки, его концентрации, например, в спальнях, превышают международные контрольные показатели здоровья.

Как газовые, так и пропановые горелки выделяют в 10 – 50 раз больше бензола, чем электрические плиты, и в сотни раз выше утечек, зафиксированных от выключенных плит.

В это же время, команда выяснила, что индукционные варочные панели не выделяют обнаруживаемых уровней бензола.