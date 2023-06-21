Знайдеться майже на кожній кухні: названо побутовий прилад, що підвищує ризик раку крові

Нове дослідження підтверджує побоювання у тому, що газові плити виділяють небезпечний канцероген – бензол.

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Нове дослідження показує, що при приготуванні на газових плитах виділяється хімічна речовина, яка викликає рак клітин крові. Ця робота була опублікована в журналі Environmental Science & Technology.

Річ у тому, що під час готування газу виділяється канцерогенний бензол, який може зберігатися в продуктах протягом декількох годин після приготування. Бензол – це хімічна речовина, яку останнім часом пов'язують зі зростанням ризику розвитку лейкемії та інших видів раку клітин крові.

Дослідження, проведене професором Стенфордського університету Робом Джексоном та його колегами, що бензол може поширюватись по всьому будинку, затримуючись там на кілька годин. Також вчені з'ясували, що під час горіння однієї газової конфорки або газової духовки, встановленої на 176 градусів за Цельсієм, рівень канцерогену в приміщенні піднімається вище за рівень, виявлений у тютюновому димі.

"Бензол утворюється в полум'ї та інших високотемпературних середовищах, таких як смолоскипи на нафтових родовищах та нафтопереробних заводах. Тепер ми знаємо, що бензол також утворюється в полум'ї газових плит у наших будинках. Хороша вентиляція допомагає знизити концентрацію забруднювальних речовин, але при цьому витяжки часто неефективні для усунення бензолу", — каже автор дослідження Джексон.

Він також зазначає, що більш ранні дослідження у цій сфері були зосереджені на витоках, коли газові плити залишаються вимкненими. Команда Джексона виміряла рівень бензолу після приготування їжі в 87 будинках.

Мало того, що бензол може поширюватися по всьому будинку під час приготування, його концентрації, наприклад, у спальнях, перевищують міжнародні контрольні показники здоров'я.

Як газові, і пропанові пальники виділяють в 10 – 50 разів більше бензолу, ніж електричні плити, й у сотні разів вище витоків, зафіксованих від вимкнених плит.

У цей же час, команда з'ясувала, що індукційні плити не виділяють рівнів бензолу, що можна зафіксувати.