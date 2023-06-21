Даже низкие дозы аспирина могут быть опасны: ученые рассказали, кто в зоне риска

Новое исследование показало, что регулярное принятие аспирина повышает риск анемии для отдельной группы людей.

Related video

Низкие, но регулярные дозы аспирина могут привести к повышенному риску анемии. Исследователи говорят, что в группе риска находятся здоровые пожилые люди, пишет New Atlas.

Благодаря его разжижающим кровь свойствам, аспирин часто используют для предотвращения сердечных приступов, инсультов или для предотвращения повторения этих опасных состояний. Уже давно известно, что аспирин может повышать риск кровотечений в организме, теперь же выяснилось, что препарат также может повышать риск анемии у пожилых людей.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Анемия начинает развиваться, когда появляется нехватка здоровых эритроцитов. Красные кровяные тельца переносят кислород через гемоглобин – железосодержащий белок. Если в организме недостает таких клеток, значит к органами тканям поступает меньше кислорода, а это вызывает усталость, одышку, головокружение или учащенное сердцебиение. Анемия также может появляться из-за дефицита витамина B12, фолиевой кислотой или недостатка железа и таким хроническими заболеваниями как болезни почек, рак или ревматоидный артрит.

Новое исследование было проведено учеными из Университета Монаш и сконцентрировалось на последствиях долгосрочного приема низких аспирина пожилыми людьми.

В рамках исследования были проанализированы данные 18 153 людей в возрасте 70 лет и старше, которые на протяжении более 4,5 лет принимали аспирин. Часть участников принимала ежедневную низкую дозу аспирина (100 мг), а вторая половина – плацебо.

В группе с аспирином риск развития анемии был на 20% выше, чем в группе плацебо. Также в этой группе уровень гемоглобина снижался быстрее, упал и уровень ферритина – белок крови, который содержит железо. Отмечается, что снижение двух показателей не было связано с массивным кровотечением.

"Проведенное исследование дает нам представление о дополнительных рисках анемии при употреблении аспирина. Его влияние, вероятно, будет сильнее у пожилых людей с сопутствующими заболеваниями, такими как заболевание почек", — говорит ведущий автор исследования Зои МакКвилтен.

В это же время, исследователи настоятельно рекомендуют не прекращать прием аспирина и не менять дозировку без предварительной консультации с врачом. Особенно в тех случаях, когда препарат принимается для предотвращения свертывания крови, сердечного приступа или инсульта.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

Напомним, исследователи сделали революционное открытие относительно противовоспалительных свойств аспирина, которое может привести к разработке более безопасных болеутоляющих средств и даже новых методов лечения рака.