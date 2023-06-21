Навіть низькі дози аспірину можуть бути небезпечними: вчені розповіли, хто в зоні ризику

Нове дослідження показало, що регулярне прийняття аспірину підвищує ризик анемії окремої групи людей.

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Низькі, але регулярні дози аспірину можуть спричинити підвищений ризик анемії. Дослідники кажуть, що в групі ризику знаходяться здорові люди похилого віку, пише New Atlas.

Завдяки його властивостям, що розріджують кров, аспірин часто використовують для запобігання серцевим нападам, інсультів або для запобігання повторенню цих небезпечних станів. Вже давно відомо, що аспірин може підвищувати ризик кровотеч в організмі, тепер з'ясувалося, що препарат також може підвищувати ризик анемії у людей похилого віку.

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Анемія починає розвиватися, коли виникає нестача здорових еритроцитів. Червоні кров'яні тільця переносять кисень через гемоглобін – залізовмісний білок. Якщо в організмі немає таких клітин, значить до органів тканин надходить менше кисню, а це викликає втому, задишку, запаморочення або прискорене серцебиття. Анемія також може з'являтися через дефіцит вітаміну B12, фолієву кислоту або нестачу заліза і такі хронічні захворювання, як хвороби нирок, рак або ревматоїдний артрит.

Нове дослідження було проведено вченими з Університету Монаш та сконцентрувалося на наслідках довгострокового прийому низьких доз аспірину літніми людьми.

В рамках дослідження було проаналізовано дані 18 153 людей віком від 70 років і старше, які протягом понад 4,5 років приймали аспірин. Частина учасників приймала низьку щоденну дозу аспірину (100 мг), а друга половина – плацебо.

У групі з аспірином ризик розвитку анемії був на 20% вищим, ніж у групі плацебо. Також у цій групі рівень гемоглобіну знижувався швидше, упав і рівень феритину – білок крові, що містить залізо. Зазначається, що зниження двох показників не пов'язано з масивною кровотечею.

"Проведене дослідження дає нам уявлення про додаткові ризики анемії при вживанні аспірину. Його вплив, ймовірно, буде сильнішим у літніх людей із супутніми захворюваннями, такими як захворювання нирок", — говорить провідний автор дослідження Зої МакКвілтен.

В той самий час, дослідники рекомендують не припиняти прийом аспірину і не змінювати дозування без попередньої консультації з лікарем. Особливо в тих випадках, коли препарат приймається для запобігання згортанню крові, серцевому нападу або інсульту.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

Нагадаємо, дослідники зробили революційне відкриття щодо протизапальних властивостей аспірину, яке може призвести до розробки більш безпечних болезаспокійливих засобів і навіть нових методів лікування раку.