Спят 17 лет, чтобы устроить оргию и умереть. Ученые обескуражены тайной синхронного рождения цикад

Эти крылатые жуки способны годами формироваться под землей, чтобы в один момент явить миру свое лицо.

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Тайна рождения цикад, пожалуй, является одной из величайших неразгаданных тайн мира природы. Ученым известно о синхронном массовом "рождении" этих невероятных насекомых, однако загадкой все еще остается то, как именно это происходит, пишет Science Alert.

В Северной Америке выводки молодых цикад, также называемых нимфами, годами развиваются в почве под землей, высасывая сок через корни деревьев. Питающиеся с помощью этой "пуповины", эти крылатые жуки могут развиваться от 13 до 17 лет "в заточении", прежде чем, наконец, явят миру себя.

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Однако наиболее невероятным кажется то, что все особи в региональном выводке "рождаются" приблизительно в одно и то де время. И тут же начинают "кричать", причем возгласы их направлены вовсе не на поиск матерей, а на поиск партнеров. Например, в 2020 году в Юго-Западной Вирджинии, некоторых частях Северной Каролины и Западной Вирджинии сразу более миллиона цикад вырвались из-под земли спустя 17 лет и начали истошно вопить, создав какофонию.

Спустя всего несколько месяцев эта какофония стихла — насекомые спарились и погибли, а следующее поколение уже формируется под землей и, вероятно, появится на поверхности лишь в 2037 году.

Несмотря на то, что периодические цикады (Magicicada) считаются одними из наиболее изученных, исследователи до сих пор не знают, как и почему они это делают. Исследователи полагают, некоторый свет на эту тайну может пролить температура почвы и питательные вещества в корнях деревьев, которыми питаются нимфы. Однако все это объясняет лишь один год пребывания под землей, как они отсчитывают все 17 — до сих пор остается загадкой.

По словам зоолога Тейджи Сота, совершенно неясно, как цикадам удается контролировать свои периодические жизненные циклы. Более того, ни у одного животного на планете нет такого длинного, фиксированного и синхронизированного цикла, при котором размножение происходит массово и лишь один раз за всю жизнь.

Одна из ведущих теорий предполагает, что экстремальный жизненный цикл помогает им уменьшить хищничество. Фактически они проводят 99,5% своей жизни под землей в виде нимфы, беззащитные и неуклюжие — это и позволяет взрослым особям избежать встречи с хищниками, например, рептилиями, хищниками и некоторыми млекопитающими.

Исходя из этого, синхронное появление "на свет" кажется не таким уж плохим выбором — по крайней мере, это значительно увеличивает успех в поиске пары и защиту от хищников. Однако Magicicada — не единственный вид цикад, которым угрожают хищники, а значит все еще непонятным остается то, почему их способ жизни является столь редким.

Некоторые исследователи полагают, что ключевую роль в этом вопросе может сыграть температура. Исследователи предполагают, что холодная почва обеспечивает чрезвычайно низкую плотность взрослых особей, а также ограничивает возможности спаривания и благоприятствует синхронному "рождению". Поэтому исследователи полагают, что загадочный образ жизни цикад может быть ничем иным, как эволюционным пережитком гораздо более холодных времен.

Исследователи также заметили, что глобальное потепление привело к тому, что цикады теперь появляются на свет на 4 года раньше, чем ранее. Однако они также обнаружили, что жизненный цикл выводка на самом деле можно контролировать.

Взрослая метаморфоза Magicicada, которых насчитывается семь видов, гибкая — плюс-минус четыре года. Простыми словами взрослые особ, как правило, появляются в конце апреля — начале июня в возрасте 9, 13, 17 и 21 года, в зависимости от вода. Исследователи предполагают, что они понимают, когда пора "выбираться из земли", когда достигают критического веса или определенной вехи развития. Впрочем, это предположение все еще остается теорией, чтобы ее подтвердить, потребуются дополнительные исследования.

Ранее Фокус писал о том, что в США миллиарды цикад выбрались из-под земли для проведения брачного ритуала.