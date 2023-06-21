Сплять 17 років, щоб влаштувати оргію та померти. Вчені збентежені таємницею синхронного народження цикад

Ці крилаті жуки здатні роками формуватися під землею, щоб одного разу показати світові своє обличчя.

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Таємниця народження цикад, певно, є однією з найбільших нерозгаданих таємниць світу природи. Вченим відомо про синхронне масове "народження" цих неймовірних комах, проте загадкою все ще залишається те, як саме це відбувається, пише Science Alert.

У Північній Америці виводки молодих цикад, також званих німфами, роками розвиваються в ґрунті під землею, висмоктуючи сік через коріння дерев. Харчуючись за допомогою цієї "пуповини", ці крилаті жуки можуть розвиватися від 13 до 17 років, перш ніж, нарешті, являть світові себе.

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Однак найбільш неймовірним здається те, що всі особини в регіональному виводку "народжуються" приблизно в один і той же час. І відразу починають "кричати", до того ж вигуки їх спрямовані зовсім не на пошук матерів, а на пошук партнерів. Наприклад, у 2020 році в Південно-Західній Вірджинії, деяких частинах Північної Кароліни та Західної Вірджинії відразу понад мільйон цикад вирвалися з-під землі через 17 років і почали несамовито кричати, створивши какофонію.

Через кілька місяців ця какофонія стихла — комахи спарилися і загинули, а наступне покоління вже формується під землею і, ймовірно, з'явиться на поверхні лише у 2037 році.

Попри те, що періодичні цикади (Magicicada) вважаються одними з найбільш вивчених, дослідники досі не знають, як і чому вони це роблять. Дослідники вважають, деяке світло на цю таємницю може пролити температура ґрунту та поживні речовини у корінні дерев, якими живляться німфи. Проте все це пояснює лише один рік перебування під землею, як вони відраховують усі 17 – досі залишається загадкою.

За словами зоолога Тейджі Сота, неясно, як цикадам вдається контролювати свої періодичні життєві цикли. Ба більше, у жодної тварини на планеті немає такого довгого, фіксованого та синхронізованого циклу, за якого розмноження відбувається масово і лише один раз за все життя.

Одна з провідних теорій передбачає, що екстремальний життєвий цикл допомагає зменшити хижацтво. Фактично вони проводять 99,5% свого життя під землею у вигляді німфи, беззахисні та незграбні — це дозволяє дорослим особинам уникнути зустрічі з хижаками, наприклад, рептиліями, хижаками та деякими ссавцями.

Таким чином, синхронна поява "на світ" здається не таким уже поганим вибором — принаймні це значно збільшує успіх у пошуку пари й захист від хижаків. Однак Magicicada — не єдиний вид цикад, яким загрожують хижаки, а отже, все ще незрозумілим залишається те, чому їхній спосіб життя є таким рідкісним.

Деякі дослідники вважають, що ключову роль цьому питанні може зіграти температура. Дослідники припускають, що холодний ґрунт забезпечує надзвичайно низьку щільність дорослих особин, а також обмежує можливості спарювання та сприяє синхронному "народженню". Тому дослідники вважають, що загадковий спосіб життя цикад може бути нічим іншим, як еволюційним пережитком набагато холодніших часів.

Дослідники також помітили, що глобальне потепління призвело до того, що цикади тепер з'являються на світ на 4 роки раніше, ніж раніше. Однак вони також виявили, що життєвий цикл виводка насправді можна контролювати.

Доросла метаморфоза Magicicada, яких налічується сім видів, гнучка – плюс-мінус чотири роки. Простими словами дорослі особи, як правило, з'являються у кінці квітня — початку червня у віці 9, 13, 17 і 21 роки, залежно від води. Дослідники припускають, що вони розуміють, коли настав час "вибиратися із землі", коли досягають критичної ваги або певної віхи розвитку. Втім, це припущення все ще залишається теорією, щоб її підтвердити, будуть потрібні додаткові дослідження.

Раніше Фокус писав про те, що в США мільярди цикад вибралися з-під землі для шлюбного ритуалу.