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Технологии и наука

Фруктовый разноцветный лед. Заснеженные горы Юты окрасились в розовый, красный и желтый (фото)

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Фото: ABC4 | Горы Юты покрыты розовым снегом

Исследователи рассказали, чем обусловлены столь необычные оттенки снега и почему это происходит.

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Несмотря на то, что на календаре официально наступило лето, горы Юты все еще покрыты некоторым слоем снега. Однако внимание местных жителей и туристов привлекло не это, а необычный цвет снега: кажется, будто кто-то рассыпал на снегу розовые, желтые и красные краски, пишет Daily Mail.

На первый взгляд это может показаться необычным, однако по словам доцента кафедры наук о водоразделах Университета Юты Скотта Хоталинга, в этом нет ничего удивительного. Уже несколько лет ученый изучает это любопытное явление, которое также называют "арбузным снегом". По его словам, в этом необычном оттенке нет ничего магического — на самом деле снег окрашивают зеленые водоросли, которые цветут на поверхности.

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Исследователь отмечает, что снежные водоросли производят пигмент, который в основном затемняет их клетки и в качестве защиты от ультрафиолета. Известно, что этот пигмент также защищает их ДНК и другие аспекты их органелл от повреждений.

Однако у этого есть и "второстепенные преимущества", например, их клетки поглощают тепло, растапливающее снег. Это позволяет им получить доступ к влаге, которая так необходима. По мере того, как водоросли темнеют, они удерживают все больше тепла от солнца — в результате снег тает быстрее, что, по мнению исследователей, может стать проблемой в более засушливые годы.

В свей работе Хоталинг пытается понять, как часть снежного покрова Юты тает из-за водорослей, станет ли это проблемой в будущем, и если да, как это можно предотвратить. Отметим, что сегодня исследование находится на ранней стадии, однако окончательные результаты ученые планируют получить уже через два года.

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Горы Юты покрыты розовым снегом
Фото: ABC4

Путешественники и местные жители стремятся насладиться этими необычными видами гор Юты. Некоторые отмечают, что снег выглядит таким образом, будто кто-то окрасил его баллончиком. Путешественники, которым посчастливилось столкнуться с арбузным снегом, отмечают, что подошвы их обуви окрасились оранжевым снегом, а следы были персикового цвета.

К слову арбузный снег встречается не только в Юте. В 2020 году удивительные фото арбузного снега также были сделаны в Антарктиде — тогда нетронутая пустыня была окрашена в ярко-розовый цвет.

Отметим, что снимки были сделаны британскими полярниками у станции, которая теперь принадлежит Украине и известна как станция Вернадского. Министерство науки и образования Украины также заявляло о том, что у станции обнаружили снег кровавого цвета.

Украинские исследователи заявили, что такой снег способствует изменениям климата, так как красно-малиновый оттенок меньше отражает солнечный свет, а значит тает быстрее. В результате на снегу образуется все больше и больше ярких водорослей.

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