Дослідники розповіли, чим зумовлені такі незвичайні відтінки снігу та чому це відбувається.

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Попри те, що на календарі офіційно настало літо, гори Юти подекуди все ще вкриті шаром снігу. Однак увагу місцевих жителів і туристів привернуло не це, а незвичайний колір снігу: здається, ніби хтось розсипав на снігу рожеві, жовті та червоні фарби, пише Daily Mail.

На перший погляд, це може здатися незвичним, проте, за словами доцента кафедри наук про вододіли Університету Юти Скотта Готалінга, у цьому немає нічого дивного. Уже кілька років учений вивчає це цікаве явище, яке також називають "кавуновим снігом". За його словами, у цьому незвичайному відтінку немає нічого магічного — насправді сніг забарвлюють зелені водорості, які цвітуть на поверхні.

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Дослідник зазначає, що снігові водорості виробляють пігмент, який здебільшого затемнює їхні клітини та слугує захистом від ультрафіолету. Відомо, що цей пігмент також захищає їхню ДНК й інші аспекти їхніх органел від пошкоджень.

Однак у цього є і "другорядні переваги", наприклад, їхні клітини поглинають тепло, що розтоплює сніг. Це дає їм змогу отримати доступ до вологи, яка так необхідна. У міру того, як водорості темніють, вони утримують дедалі більше тепла від сонця — внаслідок цього сніг тане швидше, що, на думку дослідників, може стати проблемою в посушливіші роки.

У своїй роботі Готалінг намагається зрозуміти, як частина снігового покриву Юти тане через водорості, чи стане це проблемою у майбутньому, і якщо так, як цьому можна запобігти. Зазначимо, що сьогодні дослідження перебуває на ранній стадії, проте остаточні результати вчені планують отримати вже через два роки.

Гори Юти вкриті рожевим снігом Фото: ABC4

Мандрівники та місцеві жителі прагнуть насолодитися цими незвичайними краєвидами гір Юти. Дехто зазначає, що сніг має такий вигляд, ніби хтось пофарбував його балончиком. Мандрівники, яким пощастило зіткнутися з кавуновим снігом, зазначають, що підошви їхнього взуття забарвилися помаранчевим снігом, а сліди були персикового кольору.

До слова, кавуновий сніг зустрічається не тільки в Юті. У 2020 році дивовижні фото кавунового снігу також було зроблено в Антарктиді — тоді незаймана пустеля була пофарбована в яскраво-рожевий колір.

Зазначимо, що знімки були зроблені британськими полярниками біля станції, яка тепер належить Україні й відома як станція Вернадського. Міністерство науки й освіти України також заявляло про те, що біля станції виявили сніг кривавого кольору.

Українські дослідники заявили, що такий сніг сприяє змінам клімату, оскільки червоно-малиновий відтінок менше відбиває сонячне світло, а отже, тане швидше. У результаті на снігу утворюється все більше й більше яскравих водоростей.

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