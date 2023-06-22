Инопланетяне хотят привлечь наше внимание необычным способом: они могут использовать звезды

Ученые считают, что внеземная цивилизация может использовать взрыв близкой к нам сверхновой для того, чтобы мы обратили внимание на этот регион космоса.

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Месяц назад астрономы обнаружили сверхновую, которая получила название SN 2023ixf. С тех пор за ней следят ученые, ведь это самый близкий к нам взрыв звезды за последние 10 лет. Согласно новой статье американских ученых, эта сверхновая может быть тем уникальным событием, с помощью которого потенциальные инопланетяне могут привлечь внимание землян, пишет Live Science.

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Сверхновая SN 2023ixf взорвалась в галактике Вертушка, расположенной в 21 млн световых лет от нас. Этот очень яркий взрыв классифицировали как сверхновая II типа. Они появляются в результате взрыва звезд, масса которых больше, чем в 8 раз больше массы Солнца. Такие сверхновые можно видеть с Земли в течение нескольких месяцев и даже лет после взрыва.

Как уже писал Фокус, сверхновую SN 2023ixf ученые обнаружили всего месяц назад и с тех пор она приковала к себе внимание многих астрономов и астрофизиков. Но не только они заинтересовались этим космическим взрывов.

Галактика Вертушка Фото: NASA

Пока астрономы пытаются тщательно изучить остатки конечного этапа жизни большой звезды, ученые, которые ищут признаки внеземного разума, выдвинули необычную теорию. Исследователи из Института SETI и Вашингтонского университета, США, предполагают в своей новой статье, опубликованной в журнале Research Notes of the American Astronomical Society, что такая яркая вспышка света может помочь обнаружить потенциальных разумных инопланетян.

Ученые предполагают, что представители внеземной цивилизации могут использовать сверхновую как способ привлечения внимания других разумных видов во Вселенной. То есть эти инопланетяне, которым видна и сверхновая и, например, они знают о существовании разумного вида на Земле, таким образом пытаются обратить внимание землян на данный регион космоса.

Сверхновая SN 2023ixf видна в виде яркой вспышки света в верхней левой части снимка галактики Вертушка Фото: Twitter

Согласно статье, новая теория похожа на то, как человек сидя в ресторане ждет, пока официант обратит внимание на него, чтобы можно было помахать ему рукой и оплатить счет. Если сверхновая видна с Земли, то может быть инопланетяне также хотят "помахать нам рукой", пока мы можем видеть последствия этого космического взрыва.

Ученые отметили эллиптическую область космоса, где находится примерно 100 звезд, видимых с Земли. Вокруг этих звезд могут вращаться пригодные для жизни планеты, где могут существовать внеземные цивилизации, которые знают и об этой сверхновой, и о самой Земле. Поэтому теоретически инопланетяне могут послать в направлении нашей планеты сигнал, чтобы установить первый контакт.

Теоретически инопланетяне могут послать в направлении нашей планеты сигнал, чтобы установить первый контакт Фото: The Conversation

В течение следующих нескольких месяцев ученые с помощью двух радиотелескопов будет слушать участок космоса, где расположены близкие к сверхновой звездные системы. Правда, в своей статье ученые признают, что вероятность того, что будет получен инопланетный сигнал, очень низкая. Но если не проверить эту теорию, то мы никогда не узнаем, верна ли она.

Также Фокус писал о том, что новое исследование японских ученых предполагает, что известная звезда Бетельгейзе все же взорвется сверхновой в недалеком будущем. И это будет самая близкая к нам сверхновая.

Согласно еще одной теории касательно внеземного разума, то как уже писал Фокус, она предполагает, что первый контакт инопланетян с землянами произойдет без участия людей.