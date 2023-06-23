Космические полеты "воруют" иммунитет: ученые разобрались в том, как это происходит

Исследователи разобрались в процессе, который происходит в организме космонавтов, когда они возвращаются на Землю.

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Исследование показало, что космические путешествия в силах изменять экспрессию генов астронавтов, а это приводит к нарушениям иммунной системы, пишет New Atlas.

Еще во время полетов "Аполлонов" в 1960-х и 1970-х годах ученые заметили, что больше половины астронавтов заболели простудой или подхватили другого рода инфекцию после того, как вернулись на Землю. Исходя из того, что космические путешествия действительно могут ослаблять иммунную систему человека, исследователи из Университета Оттавы попытались выяснить как именно это происходит.

В рамках исследования была изучена экспрессия генов в белых кровяных тельцах (лейкоцитах), взятых у 14 астронавтов, которые провели на МКС от 4 до 6,5 месяцев в период с 2015 по 2019 год. Образцы крови брались у астронавтов один раз перед полетом, четыре раза во время полета и еще пят раз после возвращения на Землю.

Эксперимент показал 15 410 генов, дифференциально экспрессируемых в лейкоцитах, из которых выделили два кластера. Их выбрали потому что экспрессия этих генов менялась на временной шкале. И первый, и второй кластеры в основном содержали белок, но некоторые различия все же имелись. Функция первого кластера генов была связана с иммунитетом, а второго с клеточными структурами и функциями.

Первый кластер генов снижался, когда астронавты достигли космоса, и снова активизировался лишь тогда, когда люди снова оказывались на поверхности планеты. Второй же кластер демонстрировал обратное.

"Мы выяснили, что экспрессия генов, связанных с иммунными функциями, снижается достаточно быстро, когда астронавты попадают в космос, обратно происходит того, кога они возвращаются на Землю", — говорит один из авторов исследования Одетт Ланевиль.

Такие результаты говорят о том, что одним из побочных эффектов космических путешествий является ослабление иммунной системы.

"Ослабленный иммунитет повышает риск инфекционных заболеваний, что ограничивает возможность астронавтов выполнять сложные миссии в космосе. Также есть риск того, что состояние может ухудшиться и потребуется медицинская помощь. Астронавты в космосе будут иметь ограниченный доступ к лекарствам или эвакуации на Землю", — отмечает еще один соавтор работы Гай Трудель.

Несмотря на это, были и хорошие новости. Исследование также обнаружило, что большинство генов из претерпевших изменения кластеров в итоге, вернулись в норму в течение года после возвращения на Землю. В среднем показатели возвращались к норме в течение нескольких недель. Это означает, что риск для астронавтов сохраняется примерно в течение месяца после возвращения домой.

Напомним, ученые выяснили, что космический полет изменяет мозг астронавтов. В результате исследования ученые выявили изменения в нейронных связях в областях моторной коры головного мозга, которая отвечает за планирование, контроль и выполнение движений человека.