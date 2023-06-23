Космічні польоти "крадуть" імунітет: учені розібралися в тому, як це відбувається

Дослідники розібралися в процесі, який відбувається в організмі космонавтів, коли вони повертаються на Землю.

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Дослідження показало, що космічні подорожі здатні змінювати експресію генів астронавтів, а це призводить до порушень імунної системи, пише New Atlas.

Ще під час польотів "Аполлонів" у 1960-х і 1970-х роках учені помітили, що більш ніж половина астронавтів захворіла на застуду або підхопила іншого роду інфекцію після того, як повернулася на Землю. Виходячи з того, що космічні подорожі дійсно можуть послаблювати імунну систему людини, дослідники з Університету Оттави спробували з'ясувати як саме це відбувається.

У межах дослідження було вивчено експресію генів у білих кров'яних тільцях (лейкоцитах), узятих у 14 астронавтів, які провели на МКС від 4 до 6,5 місяців у період із 2015 до 2019 року. Зразки крові брали в астронавтів один раз перед польотом, чотири рази під час польоту і ще п'ять разів після повернення на Землю.

Експеримент показав 15 410 генів, що диференційно експресуються в лейкоцитах, з яких виділили два кластери. Їх обрали тому що експресія цих генів змінювалася на часовій шкалі. І перший, і другий кластери в основному містили білок, але деякі відмінності все ж були. Функція першого кластера генів була пов'язана з імунітетом, а другого — з клітинними структурами та функціями.

Перший кластер генів знижувався, коли астронавти досягли космосу, і знову активізувався лише тоді, коли люди знову опинялися на поверхні планети. Другий же кластер демонстрував зворотне.

"Ми з'ясували, що експресія генів, пов'язаних з імунними функціями, знижується досить швидко, коли астронавти потрапляють у космос, і обертається назад від того, коли вони повертаються на Землю", — каже один з авторів дослідження Одетт Ланевіль.

Такі результати говорять про те, що одним із побічних ефектів космічних подорожей є ослаблення імунної системи.

"Ослаблений імунітет підвищує ризик інфекційних захворювань, що обмежує можливість астронавтів виконувати складні місії в космосі. Також є ризик того, що стан може погіршитися і буде потрібна медична допомога. Астронавти в космосі матимуть обмежений доступ до ліків або евакуації на Землю", — зазначає ще один співавтор роботи Гай Трудель.

Попри це, були й хороші новини. Дослідження також виявило, що більшість генів із кластерів, що зазнали змін, зрештою, повернулися в норму протягом року після повернення на Землю. У середньому показники поверталися до норми протягом кількох тижнів. Це означає, що ризик для астронавтів зберігається приблизно протягом місяця після повернення додому.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що космічний політ змінює мозок астронавтів. У результаті дослідження вчені виявили зміни в нейронних зв'язках у ділянках моторної кори головного мозку, яка відповідає за планування, контроль і виконання рухів людини.