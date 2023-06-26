Удар зазубренным мечом. Ученые показали, что происходит, когда жалит пчела (видео)

Исследователи показали видео крупным планом, на котором подробно показано, что в действительности происходит и почему это так больно.

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Всем нам когда-то доводилось сталкиваться с укусами комаров и ос — стоит ли говорить, что это весьма неприятно. Однако мало что может сравниться с пчелиным укусом. Исследователи опубликовали новое видео, на котором детально показано, что в действительности происходит, когда пчела запускает свое зазубренное жало в кожу человека — стоит признать, даже смотреть на эти кадры весьма болезненно, пишет Daily Mail.

Когда пчелы жалят, они выделяют химическое вещество под названием мелиттин — это яд, который моментально воздействует на болевые рецепторы, вызывая жжение. Если посмотреть на пчелиное жало под микроскопом, можно заметить, что оно зазубрено. В момент укуса пчела разрывает брюшко и улетает, оставляя жало в жертве. Вскоре она погибает.

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Исследователи показали детализированное видео, на котором видно, что оставленное в жертве жало продолжает закапываться и качаться, будто бур, еще долго время после того, как пчела улетает. Чем дольше жало остается в коже, тем больше яда высвобождается, а его воздействие становится все более продолжительным.

Жало пчелы состоит из трех частей — стабилизирующего стержня посередине и двух зазубренных копающих лезвий. По мере того как эти лезвия движутся вперед и назад, он попадает внутрь луковицы яда и впрыскивает его глубже в рану, пока "мешочек с ядом" полностью не опустеет.

Отметим, что пчелиные укусы являются весьма опасными и могут вызвать сильную аллергию, однако в большинстве случаев все же достаточно домашнего лечения. Исследователи отмечают, что пчелиные укусы могут вызвать различные реакции, в зависимости от того, кто и где был ужален — их степень варьируется от временной боли и дискомфорта до тяжелой аллергической реакции. Важно помнить, что наличие одного типа реакции вовсе не означает, что она будет одинаковой каждый раз.

Впрочем, исследователи отмечают, что в большинстве случаев симптомы пчелиного укуса незначительны и включают в себя:

мгновенная острая жгучая боль в месте укуса;

красный рубец в месте укуса;

небольшой отек вокруг места укуса.

Как правило, отек и боль проходят в течение нескольких часов. Если у человека нет аллергии на пчелиный яд, наша иммунная система отреагирует на укус, посылая туда жидкости, чтобы вымыть мелиттин.

Ученые также отмечают, что боль от пчелиного укуса можно успокоить холодным компрессом или антигистаминным средством. В случае аллергической реакции, или продолжительных симптомов исследователи советуют незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.