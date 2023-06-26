Удар зазубреним мечем. Учені показали, що відбувається, коли жалить бджола (відео)

Дослідники показали відео великим планом, на якому детально показано, що насправді відбувається та чому це так боляче.

Related video

Усім нам колись доводилося стикатися з укусами комарів і ос — чи варто казати, що це дуже неприємно. Однак мало що може зрівнятися з бджолиним укусом. Дослідники опублікували нове відео, на якому детально показано, що насправді відбувається, коли бджола запускає своє зазубрене жало в шкіру людини — варто визнати, навіть дивитися на ці кадри вельми болісно, пише Daily Mail.

Коли бджоли жалять, вони виділяють хімічну речовину під назвою мелітин — це отрута, яка миттєво впливає на больові рецептори, викликаючи печіння. Якщо подивитися на бджолине жало під мікроскопом, можна помітити, що воно зазубрене. У момент укусу бджола розриває черевце та відлітає, залишаючи жало в жертві. Незабаром вона гине.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники показали деталізоване відео, на якому видно, що залишене в жертві жало продовжує закопуватися та розгойдуватися, ніби бур, ще довгий час після того, як бджола відлітає. Що довше жало залишається в шкірі, то більше отрути вивільняється, а її вплив стає дедалі тривалішим.

Жало бджоли складається з трьох частин — стабілізаційного стрижня посередині та двох зазубрених лез, що закопуються. У міру того як ці леза рухаються вперед і назад, жало потрапляє всередину цибулини отрути й впорскує її глибше в рану, поки "мішечок із отрутою" повністю не спорожніє.

Зазначимо, що бджолині укуси є вельми небезпечними та можуть спричинити сильну алергію, проте в більшості випадків усе ж достатньо домашнього лікування. Дослідники зазначають, що бджолині укуси можуть спричинити різні реакції, залежно від того, кого й де вжалили, — їхній ступінь варіюється від тимчасового болю й дискомфорту до важкої алергічної реакції. Важливо пам'ятати, що наявність одного типу реакції зовсім не означає, що вона буде однаковою щоразу.

Утім, дослідники зазначають, що здебільшого симптоми бджолиного укусу незначні, зокрема це:

миттєвий гострий пекучий біль у місці укусу;

червоний рубець у місці укусу;

невеликий набряк навколо місця укусу.

Як правило, набряк і біль минають протягом кількох годин. Якщо в людини немає алергії на бджолину отруту, наша імунна система відреагує на укус, посилаючи туди рідини, щоб вимити мелітин.

Науковці також зазначають, що біль від бджолиного укусу можна заспокоїти холодним компресом або антигістамінним засобом. У разі алергічної реакції або тривалих симптомів дослідники радять негайно звернутися по медичну допомогу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що станеться, якщо вас вкусить чорна вдова.

Цей матеріал має лише інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, зверніться до фахівця.