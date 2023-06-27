Дальний родственник рыбьего жира: что такое омега-7 и в чем его польза

По словам исследователей, добавки с омега-7 имеют достаточно много преимуществ.

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Каждый слышал об омега-3 – ультра популярном классе жирных кислот, которые содержатся в рыбе и семенах. Его менее известный родственник – омега-7, которые также имеет серьезные преимущества, пишет IFL Science.

Омега-7 содержится в ягодах облепихи, орехах макадамия, масле авокадо и некоторых видах рыбы, таких как лосось и анчоусы.

Семейство мононенасыщенных кислот, таких как омега-7, отличаются от Омега-3 количеством атомов углерода на конце углеродной цепи, у омега-7 их семь. Чаще всего встречающимися формами кислот омега-7 являются пальмитолеиновая кислота и вакценовая кислота, которые часто содержатся в некоторых увлажняющих средствах по уходу за кожей.

Но в отличие от омега-3, организм человека может самостоятельно вырабатывать омега-7, но это не значит, что его не нужно включать в рацион.

Омега-7 является частью структуры нашей кожи и слизистых оболочек, поэтому ее присутствие в рационе связано с некоторыми преимуществами для нашего здоровья. Исследователи полагают, что поддержание здорового уровня омега-7 в организме помогает снизить уровень холестерина и уменьшить воспалительные процессы в слизистых оболочках организма: пищеварительном тракте, глазах и гениталиях.

Напомним, добавка омега-7 часто применяется против сухости глаз, которая помогает уменьшить воспаление в слезной железе и улучшает выработку слез.

Кроме этого, некоторые исследования показали, что пальмитолеиновая кислота отчасти облегчает симптомы диабета, в частности, клеткам поджелудочной железы, которая страдает при данном заболевании. Ученые полагают, что жирные кислоты защищают клетки от гибели, что облегчает симптомы диабета. Правда, для подтверждения данного эффекта понадобятся дополнительные исследования.

Напомним, эксперты назвали 5 витаминов и микроэлементов, необходимых для вашего здоровья. Их недостаток может сильно отразиться на самочувствии и внешнем виде.