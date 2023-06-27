Далекий родич риб'ячого жиру: що таке омега-7 і в чому його користь

За словами дослідників, добавки з омега-7 мають досить багато переваг.

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Кожен чув про омега-3 — ультра популярний клас жирних кислот, які містяться в рибі та насінні. Його менш відомий родич — омега-7, який також має серйозні переваги, пише IFL Science.

Омега-7 міститься в ягодах обліпихи, горіхах макадамія, олії авокадо і деяких видах риби, таких як лосось і анчоуси.

Сімейство мононенасичених кислот, таких як омега-7, відрізняються від Омега-3 кількістю атомів вуглецю на кінці вуглецевого ланцюга, у омега-7 їх сім. Найчастіше зустрічаються форми кислот омега-7 — пальмітолеїнова кислота і вакценова кислота, які часто містяться в деяких зволожувальних засобах для догляду за шкірою.

Але на відміну від омега-3, організм людини може самостійно виробляти омега-7, але це не означає, що його не потрібно включати в раціон.

Омега-7 є частиною структури нашої шкіри та слизових оболонок, тому її присутність у раціоні пов'язана з деякими перевагами для нашого здоров'я. Дослідники вважають, що підтримання здорового рівня омега-7 в організмі допомагає знизити рівень холестерину і зменшити запальні процеси в слизових оболонках організму: травному тракті, очах і геніталіях.

Нагадаємо, добавку омега-7 часто застосовують проти сухості очей, яка допомагає зменшити запалення в слізній залозі та покращує вироблення сліз.

Крім цього, деякі дослідження показали, що пальмітолеїнова кислота частково полегшує симптоми діабету, зокрема, клітинам підшлункової залози, які страждають від цього захворювання. Вчені вважають, що жирні кислоти захищають клітини від загибелі, що полегшує симптоми діабету. Щоправда, для підтвердження цього ефекту знадобляться додаткові дослідження.

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