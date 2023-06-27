Археолог обнаружил древние рондели — польский "Стоунхендж", которому около 6 тыс. лет (фото)

Остатки двух ронделей, больших церемониальных и ритуальных мест, которым более 6 000 лет, состоящих из рвов и частоколов, обнаружили в Качково в регионе Куявия. Это первые такие сооружения, найденные в этой местности.

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Археологи долгое время считали, что рондели возведены на территории Европы, ограниченной современными Венгрией, Австрией, Чехией, Словакией и Германией. Их построили между 4850-4600 годами до н. э., то есть в эпоху неолита, пишет Nauka w Polsce.

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Из-за своей концентрической конструкции, которая состояла из валов и рвов, их иногда сравнивают с британским Стоунхенджем. Однако он построен примерно на 2 000 лет позже и состоит из массивных валунов, в то время как для возведения ронделя использовали древесину.

Первый рондель обнаружили в Польше четверть века назад. Сейчас их насчитывается около двадцати. Об открытии еще двух в июне этого года на пшеничном поле в Качкове (Куявско-Поморское воеводство) благодаря использованию беспилотника сообщил археолог Ежи Чернец.

По его словам, в открытии помогла нынешняя засуха: во время нее с высоты птичьего полета остатки древних сооружений на полях видны лучше.

Ученый рассказал, что недавно отслеженные рондели имеют около 26 м в диаметре, состоят из 2 или 3 концентрических рвов. В центральной части они, вероятно, также имели овальные частоколы.

Ученый рассказал, что недавно отслеженные рондели имеют около 26 м в диаметре, состоят из 2 или 3 концентрических рвов Фото: J. Czerniec via Science in Poland

"Интересен их меньший размер, чем у ранее обнаруженных ронделей (диаметр некоторых из них составляет около 100 м). Вполне вероятно, что они созданы несколько позже, а их создателями являются крестьяне, которые пришли с Дуная в наш регион во время последовательных волн заселения", — предполагает Чернец.

"Они, безусловно, были сердцем поселения. Вероятно, это — ритуально-обрядовая зона" — считает археолог.

Также они могли функционировать как места поклонения и одновременно как форумы для встреч местных общин. Монах также указывает, что эти здания могли быть астрономическими обсерваториями, связанными с летним солнцестоянием, из которых наблюдали восход солнца в самый длинный день года.

Монах сообщил, что в этом году он хочет провести дальнейшие исследования — на этот раз геофизические, которые, как ожидается, предоставят более подробную информацию о строительстве ронделей. И уже на их основе археологи хотят планировать раскопки.

До сих пор только два ронделя были объектами масштабных раскопок — в Бодзове (Любушское воеводство) и Новом Обьеже (Западнопоморское воеводство). Ближайший рондель к открытому в июне в Качкуве находится в нескольких десятках километров к западу, в Венеции, вблизи Бискупина, известного поселением лужицкой общины около 2,7 тыс. лет назад, знаменитая реконструкция которого уже много лет экспонируется в музее.

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