Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Археолог обнаружил древние рондели — польский "Стоунхендж", которому около 6 тыс. лет (фото)

Польша, рондель, неолит, здание, Европа, Стоунхендж, раскопки, беспилотник, археология, исследования, древние люди, археология
Фото: J. Czerniec via Science in Poland | Остатки двух ронделей, больших церемониальных и ритуальных мест, которым более 6 000 лет

Остатки двух ронделей, больших церемониальных и ритуальных мест, которым более 6 000 лет, состоящих из рвов и частоколов, обнаружили в Качково в регионе Куявия. Это первые такие сооружения, найденные в этой местности.

Related video

Археологи долгое время считали, что рондели возведены на территории Европы, ограниченной современными Венгрией, Австрией, Чехией, Словакией и Германией. Их построили между 4850-4600 годами до н. э., то есть в эпоху неолита, пишет Nauka w Polsce.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Из-за своей концентрической конструкции, которая состояла из валов и рвов, их иногда сравнивают с британским Стоунхенджем. Однако он построен примерно на 2 000 лет позже и состоит из массивных валунов, в то время как для возведения ронделя использовали древесину.

Первый рондель обнаружили в Польше четверть века назад. Сейчас их насчитывается около двадцати. Об открытии еще двух в июне этого года на пшеничном поле в Качкове (Куявско-Поморское воеводство) благодаря использованию беспилотника сообщил археолог Ежи Чернец.

По его словам, в открытии помогла нынешняя засуха: во время нее с высоты птичьего полета остатки древних сооружений на полях видны лучше.

Ученый рассказал, что недавно отслеженные рондели имеют около 26 м в диаметре, состоят из 2 или 3 концентрических рвов. В центральной части они, вероятно, также имели овальные частоколы.

Польша, рондель, неолит, здание, Европа, Стоунхендж, раскопки, беспилотник, археология, исследования, древние люди, археология Fullscreen
Ученый рассказал, что недавно отслеженные рондели имеют около 26 м в диаметре, состоят из 2 или 3 концентрических рвов
Фото: J. Czerniec via Science in Poland

"Интересен их меньший размер, чем у ранее обнаруженных ронделей (диаметр некоторых из них составляет около 100 м). Вполне вероятно, что они созданы несколько позже, а их создателями являются крестьяне, которые пришли с Дуная в наш регион во время последовательных волн заселения", — предполагает Чернец.

"Они, безусловно, были сердцем поселения. Вероятно, это — ритуально-обрядовая зона" — считает археолог.

Также они могли функционировать как места поклонения и одновременно как форумы для встреч местных общин. Монах также указывает, что эти здания могли быть астрономическими обсерваториями, связанными с летним солнцестоянием, из которых наблюдали восход солнца в самый длинный день года.

Монах сообщил, что в этом году он хочет провести дальнейшие исследования — на этот раз геофизические, которые, как ожидается, предоставят более подробную информацию о строительстве ронделей. И уже на их основе археологи хотят планировать раскопки.

До сих пор только два ронделя были объектами масштабных раскопок — в Бодзове (Любушское воеводство) и Новом Обьеже (Западнопоморское воеводство). Ближайший рондель к открытому в июне в Качкуве находится в нескольких десятках километров к западу, в Венеции, вблизи Бискупина, известного поселением лужицкой общины около 2,7 тыс. лет назад, знаменитая реконструкция которого уже много лет экспонируется в музее.

Ранее Фокус писал об обнаруженном археологами древнеримском военном лагере в Германии. По словам исследователей, ему более 2 000 лет.

А также мы рассказывали о раскопках самого древнего дома в Кардиффе. Оказывается, его построили еще в бронзовом веке.