Археолог виявив древні ронделі — польський "Стоунгендж", якому близько 6 тис. років (фото)

Залишки двох ронделів, великих церемоніальних і ритуальних місць, яким понад 6 000 років, що складаються з ровів і частоколів, виявили в Качково в регіоні Куявія. Це перші такі споруди, знайдені в цій місцевості.

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Археологи довгий час вважали, що ронделі зведені на території Європи, обмеженій сучасними Угорщиною, Австрією, Чехією, Словаччиною та Німеччиною. Їх побудували між 4850-4600 роками до н. е., тобто в епоху неоліту, пише Nauka w Polsce.

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Через свою концентричну конструкцію, яка складалася з валів і ровів, їх іноді порівнюють з британським Стоунгенджем. Однак він побудований приблизно на 2 000 років пізніше і складається з масивних валунів, тоді як для зведення ронделя використовували деревину.

Перший рондель виявили в Польщі чверть століття тому. Зараз їх налічується близько двадцяти. Про відкриття ще двох у червні цього року на пшеничному полі в Качкові (Куявсько-Поморське воєводство) завдяки використанню безпілотника повідомив археолог Єжи Чернець.

За його словами, у відкритті допомогла цьогорічна посуха: під час неї з висоти пташиного польоту залишки стародавніх споруд на полях видно краще.

Науковець розповів, що нещодавно відстежені ронделі мають близько 26 м в діаметрі, складаються з 2 або 3 концентричних ровів. У центральній частині вони, ймовірно, також мали овальні частоколи.

Науковець розповів, що нещодавно відстежені ронделі мають близько 26 м в діаметрі, складаються з 2 або 3 концентричних ровів Фото: J. Czerniec via Science in Poland

"Цікавим є їхній менший розмір, ніж у раніше виявлених ронделів (діаметр деяких з них становить близько 100 м). Цілком ймовірно, що вони створені дещо пізніше, а їхніми творцями є селяни, які прийшли з Дунаю в наш регіон під час послідовних хвиль заселення", — припускає Чернець.

"Вони, безумовно, були серцем поселення. Ймовірно, це — ритуально-обрядова зона" — вважає археолог.

Також вони могли функціонувати як місця поклоніння і водночас як форуми для зустрічей місцевих громад. Чернець також вказує, що ці будівлі могли бути астрономічними обсерваторіями, пов'язаними з літнім сонцестоянням, з яких спостерігали схід сонця у найдовший день року.

Чернець повідомив, що цього року він хоче провести подальші дослідження — цього разу геофізичні, які, як очікується, нададуть детальнішу інформацію про будівництво ронделів. І вже на їхній основі археологи хочуть планувати розкопки.

Досі лише два ронделі були об'єктами масштабніших розкопок — у Бодзові (Любуське воєводство) та Новому Об'єжі (Західнопоморське воєводство). Найближчий рондель до відкритого в червні в Качкуві знаходиться за кілька десятків кілометрів на захід, у Венеції, поблизу Біскупіна, відомого поселенням лужицької громади близько 2,7 тис. років тому, знаменита реконструкція якого вже багато років експонується в музеї.

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