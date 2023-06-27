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Технології та наука

Археолог виявив древні ронделі — польський "Стоунгендж", якому близько 6 тис. років (фото)

Польща, рондель, неоліт, будівля, Європа, Стоунхендж, розкопки, безпілотник, археологія, дослідження, древні люди, археологія
Фото: J. Czerniec via Science in Poland | Залишки двох ронделів, великих церемоніальних і ритуальних місць, яким понад 6 000 років

Залишки двох ронделів, великих церемоніальних і ритуальних місць, яким понад 6 000 років, що складаються з ровів і частоколів, виявили в Качково в регіоні Куявія. Це перші такі споруди, знайдені в цій місцевості.

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Археологи довгий час вважали, що ронделі зведені на території Європи, обмеженій сучасними Угорщиною, Австрією, Чехією, Словаччиною та Німеччиною. Їх побудували між 4850-4600 роками до н. е., тобто в епоху неоліту, пише Nauka w Polsce.

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Через свою концентричну конструкцію, яка складалася з валів і ровів, їх іноді порівнюють з британським Стоунгенджем. Однак він побудований приблизно на 2 000 років пізніше і складається з масивних валунів, тоді як для зведення ронделя використовували деревину.

Перший рондель виявили в Польщі чверть століття тому. Зараз їх налічується близько двадцяти. Про відкриття ще двох у червні цього року на пшеничному полі в Качкові (Куявсько-Поморське воєводство) завдяки використанню безпілотника повідомив археолог Єжи Чернець.

За його словами, у відкритті допомогла цьогорічна посуха: під час неї з висоти пташиного польоту залишки стародавніх споруд на полях видно краще.

Науковець розповів, що нещодавно відстежені ронделі мають близько 26 м в діаметрі, складаються з 2 або 3 концентричних ровів. У центральній частині вони, ймовірно, також мали овальні частоколи.

Польща, рондель, неоліт, будівля, Європа, Стоунхендж, розкопки, безпілотник, археологія, дослідження, древні люди, археологія Fullscreen
Науковець розповів, що нещодавно відстежені ронделі мають близько 26 м в діаметрі, складаються з 2 або 3 концентричних ровів
Фото: J. Czerniec via Science in Poland

"Цікавим є їхній менший розмір, ніж у раніше виявлених ронделів (діаметр деяких з них становить близько 100 м). Цілком ймовірно, що вони створені дещо пізніше, а їхніми творцями є селяни, які прийшли з Дунаю в наш регіон під час послідовних хвиль заселення", — припускає Чернець.

"Вони, безумовно, були серцем поселення. Ймовірно, це — ритуально-обрядова зона" — вважає археолог.

Також вони могли функціонувати як місця поклоніння і водночас як форуми для зустрічей місцевих громад. Чернець також вказує, що ці будівлі могли бути астрономічними обсерваторіями, пов'язаними з літнім сонцестоянням, з яких спостерігали схід сонця у найдовший день року.

Чернець повідомив, що цього року він хоче провести подальші дослідження — цього разу геофізичні, які, як очікується, нададуть детальнішу інформацію про будівництво ронделів. І вже на їхній основі археологи хочуть планувати розкопки.

Досі лише два ронделі були об'єктами масштабніших розкопок — у Бодзові (Любуське воєводство) та Новому Об'єжі (Західнопоморське воєводство). Найближчий рондель до відкритого в червні в Качкуві знаходиться за кілька десятків кілометрів на захід, у Венеції, поблизу Біскупіна, відомого поселенням лужицької громади близько 2,7 тис. років тому, знаменита реконструкція якого вже багато років експонується в музеї.

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