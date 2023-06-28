Чье-то невидимое присутствие: тренировки на выносливость могут вызывать "духов"

Исследователи объяснили, почему некоторые спортсмены ощущают присутствие бестелесных сущностей во время тяжелых тренировок наедине.

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Новое исследование показало, что спортсмены, которые практикуют тренировки на выносливость и делают это в одиночестве, могут быть подвержены "эффекту третьего лица", пишет Express.

Так называемый "эффект третьего лица" описывает ситуации, когда люди внезапно начинают ощущать чье-то невидимое присутствие, такое как призрака или умершего близкого, которые помогает преодолеть препятствия и пережить травмирующий опыт.

Спортсмены, которые занимаются дайвингом, бегом, ездой на велосипеде или пешим туризмом, особенно на большие расстояния, подвержены галлюцинациям. Чаще всего они ощущают присутствие "духовного проводника". Например, еще в 1917 году известный исследователь сэр Эрнест Шеклтон во время антарктической экспедиции писал о бестелесном компаньоне, который "присоединился" к нему и его команде во время изнурительного марша к безопасному месту.

Исследование доктора Бена Алдерсон-Дэйя из Даремского университета обнаружило 84 спортсмена, которые испытали на себе это призрачное присутствие. Его исследование было опубликовано в научном журнале Psychological Medicine.

После этого команда ученых обратилась к разнообразным спортивным организациям, чтобы опросить больше любителей спорта.

Около 20% опрошенных действительно признались, что ощущали чье-то невидимое присутствие, пока тренировались в одиночестве. Из них 30% спортсменов полагали, что "знают" эту невидимую сущность.

"Объяснение заключается в том, что когда вы находитесь на грани своих физических способностей или ваш организм получает не слишком много сенсорной информации, например, в пещере, под водой или на горе, люди могут потерять внутреннее ощущение того, где в пространстве находится их тело, поэтому они могут начать ощущать себя вне собственного тела и поверить в то, что это кто-то другой", — говорит автор исследования Бен Алдерсон-Дэй.

Он также подчеркнул, что подобное чаще случается с людьми, которые занимаются одиночными видами спорта, а также у тех, кто часто испытывает выносливость своего организма.

Напомним, исследователи утверждают, что нарастить мышцы можно без изнурительных тренировок. Исследователи из Университета Эдит Коуэн в Австралии провели эксперимент, чтобы выяснить оптимальную частоту тренировок, которая необходима человеку, чтобы нарастить мышцы и улучшить рельеф.