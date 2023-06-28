Чиясь невидима присутність: тренування на витривалість можуть викликати "духів"

Дослідники пояснили, чому деякі спортсмени відчувають присутність безтілесних сутностей під час важких тренувань наодинці.

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Нове дослідження показало, що спортсмени, які практикують тренування на витривалість і роблять це на самоті, можуть бути схильні до "ефекту третьої особи", пише Express.

Так званий "ефект третьої особи" описує ситуації, коли люди раптово починають відчувати чиюсь невидиму присутність, як-от примари або померлого близького, що допомагають подолати перешкоди й пережити досвід, що травмує.

Спортсмени, які займаються дайвінгом, бігом, їздою на велосипеді або пішим туризмом, особливо на великі відстані, схильні до галюцинацій. Найчастіше вони відчувають присутність "духовного провідника". Наприклад, ще в 1917 році відомий дослідник сер Ернест Шеклтон під час антарктичної експедиції писав про безтілесного компаньйона, який "приєднався" до нього та його команди під час виснажливого маршу до безпечного місця.

Дослідження доктора Бена Алдерсон-Дея з Даремського університету виявило 84 спортсмени, які відчули на собі цю примарну присутність. Його дослідження було опубліковано в науковому журналі Psychological Medicine.

Після цього команда вчених звернулася до різноманітних спортивних організацій, щоб опитати більше любителів спорту.

Близько 20% опитаних дійсно зізналися, що відчували чиюсь невидиму присутність, поки тренувалися на самоті. З них 30% спортсменів вважали, що "знають" цю невидиму сутність.

"Пояснення полягає в тому, що коли ви перебуваєте на межі своїх фізичних здібностей або ваш організм отримує не надто багато сенсорної інформації, наприклад, у печері, під водою або на горі, люди можуть втратити внутрішнє відчуття того, де в просторі розташоване їхнє тіло, тож вони можуть почати відчувати себе поза власним тілом і повірити в те, що це хтось інший", — каже автор дослідження Бен Алдерсон-Дей.

Він також підкреслив, що подібне частіше трапляється з людьми, які займаються поодинокими видами спорту, а також у тих, хто часто випробовує витривалість свого організму.

Нагадаємо, дослідники стверджують, що наростити м'язи можна без виснажливих тренувань. Дослідники з Університету Едіт Коуен в Австралії провели експеримент, щоб з'ясувати оптимальну частоту тренувань, яка необхідна людині, щоб наростити м'язи та поліпшити рельєф.