Вы заходите в таверну. Древние египтяне могли бы сыграть в "Подземелья и драконы" вместе с нами

Древние египтяне были любителями настольных ролевых игр. Если бы мы перенесли случайного египтянина в нашу эру на игру "Подземелья и драконы", он, скорее всего, увлекся бы игрой и инстинктивно потянулся бы к двадцатигранному кубику, не нуждаясь ни в каких объяснениях правил.

Related video

Среди удивительной коллекции Метрополитен-музея есть серия многогранных игральных костей, каждая из которых имеет разное количество граней, происходящих из древнеримской, греческой и египетской цивилизаций, что процветали тысячи лет назад, пишет Grunge.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Самый древний из этих кубиков — не обычный шестигранный кубик, а двадцатигранный кубик, известный как икосаэдр. Стоит отметить, что кубики d20, как и те, что используются в "Подземельях и драконах", играют жизненно важную роль в определении результатов критически важных решений в игре.

Например, результат "5" может привести к тому, что персонаж не ухватится за край скалы, что приведет к гибели. И наоборот, результат "20" на кубике приведет к успеху и, возможно, спасет жизнь персонажа.

По сути, d20 служит инструментом судьбы. Интересно, что древние египтяне, похоже, придавали такое же значение этому своеобразному кубику.

На древнеегипетском кубике d20, выставленном в музее, выгравированы древнегреческие буквы, такие как альфа, сигма, гамма, тау, эпсилон, лямбда и другие. Это расхождение возникает из-за того, что древние греки использовали свои буквы как числовые символы.

История двадцатигранного кубика берет свое начало от египетской династии Птолемеев (305-30 гг. до н. э.), последней правящей династии Египта. Эта эпоха стала свидетелем значительного культурного обмена между народами Средиземноморья и Ближнего Востока, включая обмен языками, как задокументировано во Всемирной исторической энциклопедии.

Поэтому, хотя древнее d20 технически является "египетским", его использование могло быть заимствовано из эллинистического грекоязычного мира.

По данным Метрополитен-музея, хранящийся у них игральный кубик d20 очень напоминает современный многогранник, который используют сегодня. На каждой из двадцати его граней изображена греческая буква, а его размеры сопоставимы с размерами современного d20: 3,2 сантиметра в высоту, 3,8 сантиметра в длину и 3,4 сантиметра в ширину.

В отсутствие руководства для игроков, остается сложной задачей точно установить, как именно древние египтяне использовали свои двадцатигранные кости. Однако известно, что их использовали как в играх, так и в религиозных ритуалах.

Примечательно, что греческий текст "Оракулы Сивилл", датированный 2 и 3 веками до нашей эры, даже предоставляет основу для соотнесения различных моделей бросков d20 с типичными парами вопросов-ответов, которые оракулы предлагали посетителям священных мест.

Ранее Фокус писал о второй на весь мир игральной фигурке викингов.

А также мы писали, как настольные ролевые игры, в частности "Подземелья и драконы", имеют терапевтический эффект.