Ви заходите в таверну. Древні єгиптяни могли б зіграти в "Підземелля та дракони" разом з нами

Стародавні єгиптяни були любителями настільних рольових ігор. Якби ми перенесли випадкового єгиптянина в нашу еру на гру "Підземелля та дракони", він, найімовірніше, захопився б нею та інстинктивно потягнувся б до двадцятигранного кубика, не потребуючи жодних пояснень правил.

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Серед дивовижної колекції Музею мистецтва Метрополітен є серія багатогранних гральних кісток, кожна з яких має різну кількість граней, що походять з давньоримської, грецької та єгипетської цивілізацій, які процвітали тисячі років тому, пише Grunge.

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Найдавніший з цих кубиків — не звичайний шестигранний кубик, а двадцятигранний кубик, відомий як ікосаедр. Варто зазначити, що кубики d20, як і ті, що використовуються в "Підземеллях і драконах", відіграють життєво важливу роль у визначенні результатів критично важливих рішень у грі.

Наприклад, результат "5" може призвести до того, що персонаж не вхопиться за край скелі, що призведе до загибелі. І навпаки, результат "20" на кубику призведе до успіху і, можливо, врятує життя персонажа.

По суті, d20 служить інструментом долі. Цікаво, що стародавні єгиптяни, схоже, надавали такого ж значення цьому своєрідному кубику.

На давньоєгипетському кубику d20, виставленому в музеї, вигравіювані давньогрецькі літери, такі як альфа, сигма, гамма, тау, епсилон, лямбда та інші. Ця розбіжність виникає через те, що стародавні греки використовували свої літери як числові символи.

Історія двадцятигранного кубика бере свій початок від єгипетської династії Птолемеїв (305-30 рр. до н. е.), останньої правлячої династії Єгипту. Ця епоха стала свідком значного культурного обміну між народами Середземномор'я та Близького Сходу, включаючи обмін мовами, як задокументовано у Всесвітній історичній енциклопедії.

Тому, хоча стародавнє d20 технічно є "єгипетським", його використання могли запозичити з елліністичного грекомовного світу.

За даними Музею мистецтва Метрополітен, гральний кубик d20, що зберігається у них, дуже нагадує сучасний багатогранник, який використовують сьогодні. На кожній з двадцяти його граней зображено грецьку літеру, а його розміри можна порівняти з розмірами сучасного d20: 3,2 сантиметра заввишки, 3,8 сантиметра завдовжки і 3,4 сантиметра завширшки.

За відсутності посібника для гравців, залишається складним завданням точно встановити, як саме стародавні єгиптяни використовували свої двадцятигранні кістки. Проте відомо, що їх використовували як в іграх, так і в релігійних ритуалах.

Примітно, що грецький текст "Сивілині оракули", датований 2 і 3 століттями до нашої ери, навіть надає основу для співвіднесення різних моделей кидків d20 з типовими парами запитань-відповідей, які оракули пропонували відвідувачам священних місць.

Раніше Фокус писав про другу на весь світ гральну фігурку вікінгів.

А також ми писали, як настільні рольові ігри, зокрема "Підземелля та дракони", мають терапевтичний ефект.