Самый древний в Северной Америке: обнаружен новый вид рептилий, живших 100 млн лет назад

В южном регионе штата Юта, США, сделали важное научное открытие. Палеонтологи раскопали останки мозазавра, зубастой рептилии, которая когда-то жила в море примерно 94 миллиона лет назад.

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Согласно недавнему исследованию, опубликованному в понедельник (26 июня), эта рептилия представляет совершенно новый вид и является самой древнейшей окаменелостью мозазавра, когда-либо найденной в Северной Америке, пишет Live Science.

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В течение мелового периода, который длился от 145 до 66 миллионов лет назад, мозазавры господствовали среди других морских рептилий. Территория, на которой произошло это открытие, тогда была частью Западного внутреннего моря — первобытного моря, что простиралось от Мексиканского залива до Полярного круга, фактически разделяя то, что мы сейчас знаем как Северную Америку, на два разных сухопутных массива.

Многие мозазавры, процветавшие рядом с динозаврами, могли похвастаться удлиненными хвостами и веслообразными придатками, которые позволяли им преследовать добычу в воде. Согласно исследованию 2014 года, некоторые особи достигали удивительной длины 17 метров.

В отличие от них, этот недавно описанный вид мозазавра, по оценкам, достигал всего 3 метра в длину.

"Во время отложения тропических сланцев, около 94 миллионов лет назад, мозазавры были еще очень маленькими, примитивными и находились на ранних стадиях эволюции, чтобы стать полностью приспособленными к морской среде", — пояснил Барри Олбрайт, палеонтолог из Университета Северной Флориды и соавтор исследования.

Олбрайт также отметил, что из-за этих факторов окаменелостей мозазавров не хватает и их трудно найти.

В 2012 году ученые обнаружили первый фрагмент окаменелости мозазавра, начав кропотливый процесс, который продолжался в течение следующих двух полевых сезонов. Благодаря их целенаправленным усилиям удалось восстановить почти половину существа, что в конечном итоге позволило им классифицировать его как совершенно новый вид.

Майкл Полчин, палеонтолог из Южного методистского университета в Техасе и Утрехтского университета в Нидерландах, который был ведущим автором исследования, рассказал, что окаменелость выдерживала выветривание на поверхности в течение многих лет и найдена в нескольких частях.

Как дань памяти одному из своих волонтеров, Стиву Далу, и как дань уважения миражам, которые часто наблюдаются в жарких тропических сланцах летом, исследователи дали новонайденному виду название Sarabosaurus dahli, что переводится как "ящерица пустынных миражей".

Исследователи рассказали, что ранние виды мозазавров были похожи на ящериц и имели относительно примитивные конечности по сравнению с их более поздними собратьями, которые имели обтекаемое тело, что позволило им доминировать в морях.

Однако S. dahli отличался от других ранних форм мозазавров особенностями кровоснабжения головного мозга. Эта уникальная особенность могла способствовать его лучшей адаптации к морской среде, как показало исследование.

Полчин предположил, что эта особая адаптация может быть связана с противодействием эффектам глубокого или длительного погружения в этой группе. Команда ученых пришла к выводу, что S. dahli вносит значительный вклад в наше понимание эволюции мозазавров, проливая свет на время возникновения основных подразделений (подсемейств) в этой группе существ — события, произошедшие гораздо раньше, чем считалось ранее.

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