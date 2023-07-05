Космическая стрельба. Защитить Землю от астероидов поможет аналог древнего оружия

Ученые из некоммерческой организации Aerospace Corporation хотят защитить планету от астероидов с помощью катапульт.

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Околоземные астроиды представляют реальную угрозу для Земли, хотя в NASA считают, что в ближайшем будущем ни один из них не должен упасть на планету. Тем не менее некоторые ученые работают над созданием новых технологий защиты планеты от этих космических камней. Например, ученые из некоммерческой организации Aerospace Corporation, США, предлагают отклонять опасные астроиды, летящие к Земле, с помощью своеобразных космических катапульт, пишет Gizmodo.

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Если вы представили себе обычную катапульту, которую использовали во время войн в Древнем мире и даже в Средние века, то вы немного ошибаетесь. Новое устройство для изменения траектории полета астероидов совсем другое. И тем не менее эта своеобразная катапульта, как считают ученые может стать очень эффективным средством планетарной защиты.

По словам Наума Меламеда из Aerospace Corporation, на создание космической катапульты его вдохновила система запуска спутников в космос от компании SpinLaunch. Как уже писал Фокус, эта установка представляет собой круг с выступающей трубой для запуска. Внутри находится мощная центрифуга, которая разгоняет специальную ракету со спутником до скорости 8 000 км/час. В октябре прошлого года состоялся успешный запуск спутника в космос.

По словам Наума Меламеда из Aerospace Corporation, на создание космической катапульты его вдохновила система запуска спутников в космос от компании SpinLaunch (на фото) Фото: Daily Mail

Авторы нового проекта хотят создать подобную катапульту, но меньшего размера. Их план состоит в том, что такое устройство нужно доставить на астероид, а затем эта система будет добывать небольшие куски местной породы и запускать их в космос. Эти куски породы будут лететь со скоростью в 1-2 км/с и в зависимости от размера астероида, его траекторию полета можно изменить в течение нескольких недель или нескольких месяцев. Таким образом можно избежать потенциального столкновения космического камня с Землей.

Aerospace Corporation планирует создать прототип космической катапульты уже через два года провести испытания на Земле. Затем эту катапульту планируют доставить на Луну, чтобы проверить ее работу в условиях космоса.

Один из вариантов, как будет выглядеть космчиеская катапульта для защиты Земли от астероидов Фото: Gizmodo

На сегодняшний день нет известных астероидов, которые представляют настоящую угрозу для Земли и в NASA считают, что до начала 22 века ни один астероид не должен упасть на планету. Но ученые из NASA постоянно наблюдают за околоземными астероидами, особенно за крупными космическими камнями, траектория полета которых может неожиданно измениться.

Кстати, по словам Меламеда, новое устройство для защиты от астероидов можно будет использовать и для добычи ценных ресурсов на этих камнях. Собранные ресурсы катапульта также сможет выбрасывать в космос, и их будут ловить специальные космические аппараты.

Как уже писал Фокус, к Земле летит астероид и ученые рассказали, когда начинать волноваться по-настоящему. Специалист из NASA назвал основные признаки того, что астероидная угроза окажется реальной, а не раздутой "страшилкой".

Напоминаем, что в прошлом месяце астероид пролетел мимо Земли со скоростью в 3 тысячи км/час и его полет засняли ученые. Астероид 2023 MU2 пролетел со скоростью, превышающей в 2,5 раза скорость звука, как уже писал Фокус.