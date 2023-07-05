Космічна стрільба. Захистити Землю від астероїдів допоможе аналог стародавньої зброї

Вчені з некомерційної організації Aerospace Corporation хочуть захистити планету від астероїдів за допомогою катапульт.

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Навколоземні астроїди становлять реальну загрозу для Землі, хоча в NASA вважають, що в найближчому майбутньому жоден із них не має впасти на планету. Проте деякі вчені працюють над створенням нових технологій захисту планети від цих космічних каменів. Наприклад, учені з некомерційної організації Aerospace Corporation, США, пропонують відхиляти небезпечні астроїди, що летять до Землі, за допомогою своєрідних космічних катапульт, пише Gizmodo.

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Якщо ви уявили собі звичайну катапульту, яку використовували під час війн у Стародавньому світі та навіть у Середні віки, то ви трохи помиляєтеся. Новий пристрій для зміни траєкторії польоту астероїдів зовсім інший. І тим не менше ця своєрідна катапульта, як вважають вчені, може стати дуже ефективним засобом планетарного захисту.

За словами Наума Меламеда з Aerospace Corporation, на створення космічної катапульти його надихнула система запуску супутників у космос від компанії SpinLaunch. Як уже писав Фокус, ця установка являє собою коло з виступаючою трубою для запуску. Усередині знаходиться потужна центрифуга, яка розганяє спеціальну ракету із супутником до швидкості 8 000 км/год. У жовтні минулого року відбувся успішний запуск супутника в космос.

За словами Наума Меламеда з Aerospace Corporation, на створення космічної катапульти його надихнула система запуску супутників у космос від компанії SpinLaunch (на фото) Фото: Daily Mail

Автори нового проекту хочуть створити подібну катапульту, але меншого розміру. Їхній план полягає в тому, що такий пристрій потрібно доставити на астероїд, а потім ця система добуватиме невеликі шматки місцевої породи і запускатиме їх у космос. Ці шматки породи летітимуть зі швидкістю в 1-2 км/с, і залежно від розміру астероїда, його траєкторію польоту можна змінити протягом кількох тижнів або кількох місяців. Таким чином можна уникнути потенційного зіткнення космічного каменю із Землею.

Aerospace Corporation планує створити прототип космічної катапульти і вже через два роки провести випробування на Землі. Потім цю катапульту планують доставити на Місяць, щоб перевірити її роботу в умовах космосу.

Один із варіантів, який вигляд матиме космчіеская катапульта для захисту Землі від астероїдів Фото: Антарктида

На сьогоднішній день немає відомих астероїдів, які становлять справжню загрозу для Землі і в NASA вважають, що до початку 22 століття жоден астероїд не повинен впасти на планету. Але вчені з NASA постійно спостерігають за навколоземними астероїдами, особливо за великими космічними каменями, траєкторія польоту яких може несподівано змінитися.

До речі, за словами Меламеда, новий пристрій для захисту від астероїдів можна буде використовувати і для видобутку цінних ресурсів на цих каменях. Зібрані ресурси катапульта також зможе викидати в космос, і їх ловитимуть спеціальні космічні апарати.

Як уже писав Фокус, до Землі летить астероїд і вчені розповіли, коли починати хвилюватися по-справжньому. Фахівець з NASA назвав основні ознаки того, що астероїдна загроза виявиться реальною, а не роздутою "страшилкою".

Нагадуємо, що минулого місяця астероїд пролетів повз Землю зі швидкістю 3 тисячі км/год і його політ зняли вчені. Астероїд 2023 MU2 пролетів зі швидкістю, що перевищує в 2,5 раза швидкість звуку, як уже писав Фокус.