И ни секундой больше. Медики рассказали, сколько времени можно жевать жвачку

Ученые отмечают, что более длительное жевание жевательной резинки может привести к кариесу и болезням челюсти.

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Жевательная резинка без сахара в действительности может снизить риск развития кариеса и помочь укрепить мышцы вокруг лица. Однако по словам стоматолога, слишком долгое жевание жвачки может привести к совершенно противоположному эффекту, пишет Daily Mail.

По словам доктора Халеда Касема, главного ортодонта и соучредителя Impress в Барселоне, долгое жевание жвачки может наоборот привести к кариесу и определенным заболеваниям челюсти. Он также рассказал о том, что жевательную резинку рекомендуется жевать не более 15 минут для достижения положительного эффекта.

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Врачи также предупреждают, что проглатывание жевательной резинки может привести к ряду последствий, в том числе:

тошноте;

рвоте;

диарее.

Впрочем, исследователи отмечают, что жевательная резинка без сахара в действительности снижает вероятность развития кариеса. Это связано с тем, что при жевании вырабатывается слюна, которая вымывает оставшиеся кусочки пищи и устраняет кислоты, вызывающие образование бактерий во рту. Стоматологи отмечают, что именно эти бактерии в конечном итоге и приводят к образованию кариеса.

По словам Касема, по сути, с помощью жевательной резинки мы можем снизить кислотность, а следовательно избежать и вероятности образования кариеса. Однако ортодонт также отмечает, что если мы продолжим жевать жвачку в течение длительного времени, например, нескольких часов, это приведет к стиранию эмали на зубах — деминерализации. Без эмали наши зубы чрезвычайно подвержены кариесу.

Врачи также отмечают, что жевательная резинка способна ухудшить состояние височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) — два сустава, которые соединяют нижнюю челюсть с черепом. Эти суставы скользят и вращаются перед ушами, они также контролируют жевание, нашу речь, зевоту и глотание, а жевательная резинка, увы, оказывает на них чрезмерное давление.

По словам Касема, сама по себе жевательная резинка едва ли сможет навредить ВНЧС, однако вполне может усугубить травму, если таковая уже есть. Именно поэтому ортодонты рекомендуют пациентам с травмой ВНЧС избегать жевания жвачек.

Врачи отмечают, что симптомами нарушения ВНЧС являются:

боль в челюсти, плечах, шее и лице;

ригидность челюсти;

трудности с открыванием или закрыванием рта;

щелканье челюстью;

головные боли;

боль в ушах;

зубная боль;

звон в ушах.

Исследование 2014 года также показало, что жевание резинки в течение более длительного времени может увеличить вероятность заболеваний ВНЧС. Ученые также предупреждают, что не менее опасным является и проглатывание жевательной резинки — это может обернуться проблемами с желудочно-кишечным трактом. Дело в том, что наш желудок не способен расщепить основу жевательной резинки, которая и дает ей ее "жевание". В результате для переваривания потребуется больше времени, а в редких случаях это также может привести к закупорке кишечника.

Другое исследование также свидетельствует о том, что частое жевание резинки может привести к головным болям у людей, которые к ним склонны. Кроме того, жевательная резинка может ухудшить состояние других костей и мышц. По словам Касема, он также советует избегать жевательной резинки и пациентам с артритом и остеопорозом.

Касем также отмечает, что всегда лучше выбирать жевательные резинки без сахара, в особенности те, что содержат сорбит и ксилит. Последний — лучший, так как он является натуральным подсластителем.

Ранее Фокус писал о том, насколько опасной может быть проглоченная жевательная резинка.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.