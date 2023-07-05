І ні секундою більше. Медики розповіли, скільки часу можна жувати жуйку

Науковці зазначають, що триваліше жування жувальної гумки може призвести до карієсу та хвороб щелепи.

Related video

Жувальна гумка без цукру насправді може знизити ризик розвитку карієсу і допомогти зміцнити м'язи навколо обличчя. Однак за словами стоматолога, занадто довге жування жуйки може призвести до абсолютно протилежного ефекту, пише Daily Mail.

За словами доктора Халеда Касема, головного ортодонта і співзасновника Impress у Барселоні, довге жування жуйки може навпаки призвести до карієсу і певних захворювань щелепи. Він також розповів про те, що жувальну гумку рекомендується жувати не більше 15 хвилин для досягнення позитивного ефекту.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Лікарі також попереджають, що проковтування жувальної гумки може призвести до низки наслідків, зокрема:

нудоти;

блювоти;

діареї.

Утім, дослідники зазначають, що жувальна гумка без цукру насправді знижує ймовірність розвитку карієсу. Це пов'язано з тим, що під час жування виробляється слина, яка вимиває шматочки їжі, які залишилися, та усуває кислоти, що спричиняють утворення бактерій у роті. Стоматологи зазначають, що саме ці бактерії у кінцевому підсумку і призводять до утворення карієсу.

За словами Касема, по суті, за допомогою жувальної гумки ми можемо знизити кислотність, а отже, уникнути й імовірності утворення карієсу. Однак ортодонт також зазначає, що якщо ми продовжимо жувати жуйку протягом тривалого часу, наприклад, кількох годин, це призведе до стирання емалі на зубах — демінералізації. Без емалі наші зуби надзвичайно схильні до карієсу.

Лікарі також зазначають, що жувальна гумка здатна погіршити стан скронево-нижньощелепних суглобів (СНЩС) — два суглоби, які з'єднують нижню щелепу з черепом. Ці суглоби ковзають і обертаються перед вухами, вони також контролюють жування, нашу мову, позіхання і ковтання, а жувальна гумка, на жаль, чинить на них надмірний тиск.

За словами Касема, сама по собі жувальна гумка навряд чи зможе нашкодити СНЩС, проте цілком може посилити травму, якщо така вже є. Саме тому ортодонти рекомендують пацієнтам із травмою СНЩС уникати жування жуйок.

Лікарі зазначають, що симптомами порушення СНЩС є:

біль у щелепі, плечах, шиї та обличчі;

ригідність щелепи;

труднощі з відкриванням або закриванням рота;

клацання щелепою;

головні болі;

біль у вухах;

зубний біль;

дзвін у вухах.

Дослідження 2014 року також показало, що жування гумки протягом більш тривалого часу може збільшити ймовірність захворювань СНЩС. Вчені також попереджають, що не менш небезпечним є і проковтування жувальної гумки — це може обернутися проблемами зі шлунково-кишковим трактом. Річ у тім, що наш шлунок не здатний розщепити основу жувальної гумки, яка й надає їй її "жування". У результаті для перетравлення знадобиться більше часу, а в рідкісних випадках це також може призвести до закупорки кишківника.

Інше дослідження також свідчить про те, що часте жування гумки може призвести до головних болів у людей, які до них схильні. Крім того, жувальна гумка може погіршити стан інших кісток і м'язів. За словами Касема, він також радить уникати жувальної гумки й пацієнтам з артритом та остеопорозом.

Касем також зазначає, що завжди краще вибирати жувальні гумки без цукру, особливо ті, що містять сорбіт і ксиліт. Останній — найкращий, оскільки він є натуральним підсолоджувачем.

Раніше Фокус писав про те, наскільки небезпечною може бути проковтнута жувальна гумка.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.