Причина бессонницы. Скрытый в нас белок сбивает наши биологические часы, провоцируя недуг

В новом исследовании белок под названием YAP, известный своей ролью в росте клеток, теперь связали с нарушением ритма наших циркадные часов и провоцированием рака.

Related video

Недавно ученые под руководством Ксавьера Трепата из отдела интегративной динамики клеток и тканей в IBEC и Университете Помпеу Фабра в Барселоне пролили свет на новые механизмы работы циркадных часов. Команда показала, как внешние физические силы, такие как давление или напряжение, могут нарушить внутренние часы наших клеток, пишет Phys.org.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Когда вы просыпаетесь утром, чувствуя себя бодрыми и готовыми к началу дня, вы можете поблагодарить внутренние биологические часы вашего организма, или циркадные часы. Эта малоизвестная, но важная система управляет различными функциями организма, такими как сон, метаболизм и гормональные изменения, чтобы мы могли синхронизироваться с 24-часовым циклом "день-ночь". Когда циркадные часы выходят из синхронизации, мы это остро чувствуем. Вспомните, когда вы в последний раз испытывали смену часовых поясов. Это ваши циркадные часы играли в догонялки.

Ключевым игроком в этом процессе является белок, известный как YAP. В обычных условиях YAP неактивен и находится в цитоплазме клетки — желеобразном веществе внутри клетки. Но когда клетка испытывает механическое воздействие, например, растяжение или сжатие, YAP начинает действовать. Он перемещается в ядро клетки – центр ее управления, и начинает влиять на определенные гены.

Одним из генов, с которым взаимодействует YAP, является ген Rev-erbα, центральный элемент в регуляции циркадных часов. Когда YAP активируется и изменяет ген Rev-erbα, он нарушает внутренние часы клетки, вызывая нарушения в нормальном ритме работы клетки "день-ночь".

Чтобы раскрыть этот процесс, исследовательская группа использовала целый ряд передовых методов, включая конфокальную микроскопию, которая позволяет получать изображения клеток с высоким разрешением, и микрофабрикацию — метод, используемый для создания крошечных, точных структур для взаимодействия с клетками.

Последствия этого исследования далеко идущие. Во-первых, это открытие еще на один шаг приближает нас к пониманию того, как наши клетки поддерживают свой ритм "день-ночь", что может помочь нам разработать методы лечения расстройств сна или состояний, связанных с нарушением циркадного ритма, таких как смена часовых поясов.

Кроме того, интригует тот факт, что белок YAP уже известен своей ролью в пролиферации клеток и распространении некоторых видов рака. С новым открытием и пониманием того, что YAP также влияет на внутренние часы наших клеток, у нас появилась потенциальная связь между нарушением циркадных ритмов и раком. Это может открыть новый пласт для исследования рака, что в будущем позволит разработать более эффективные стратегии лечения.

Наконец, это исследование открывает двери для дальнейших исследований того, как физические силы влияют на другие клеточные процессы. Это напоминание о том, что мы — сложные существа, и каждый кусочек головоломки приближает нас к пониманию самих себя и к тому, как мы можем вести более здоровый образ жизни. А ради этого определенно стоит проснуться.

Ранее Фокус писал о том, чего точно не стоит делать перед сном. Кофеин и полуночные застолья нарушают наш сон, однако исследователи перечислили, что еще может гарантировать беспокойную ночь.

Также Фокус писал об опасности послеобеденного сна. Не каждый сон идет на пользу человеческому организму — несколько важных нюансов помогут улучшить послеобеденный отдых.