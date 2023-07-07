Гигантские песочницы Земли. Ученые рассказали, что будет, если начать копать в пустыне

Исследователи уверены, что все зависит от того, где именно копать — так как конечный результат всегда будет разным.

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Все, кто хоть единожды был на пляже или в пустыне, задавались вопросом, что будет если начать раскапывать песок: доберемся ли мы до земли, камней или каких-то сокровищ? Ученые настаивают — все зависит от места, в котором мы начнем копать, пишет IFLScience.

Например, некоторые песчаные дюны движутся из-за ветра, а потому под их песками может быть скрыт целый лес или опасные воронки, готовые поглотить вас с головой в любой момент. Исследователи отмечают, что песок образуется из горных пород на суше, которые были измельчены в результате выветривания рек и других элементов. Так, у берега волны моря тысячи, а то и миллионы лет измельчают скалы, образуя песок.

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Исследователи отмечают, что если, например, мы начнем копать на пляже, то, вероятно, можем добраться до песка, который уплотнился под давлением и превратился в осадочный каменный песчаник. Далее вам придется использовать передовое буровое снаряжение, а не лопату, и вы, вероятно, наткнетесь на коренную породу района, в котором ведете раскопки.

Что касается пустынь, тут, возможно, и вовсе не придется копать. Дело в том, что большинство пустынь не покрыты песком, а являются обнаженной скальной породой. Это может стать подсказкой того, что вы обнаружите под песчаными пустынями.

Ученые отмечают, там, где образуется песок, он, как правило, "рождается" в результате выветривания коренной породы. По мере того как сухой ландшафт пустыни охлаждается и нагревается, скала расширяется и трескается. Далее в игру вступает ветер, под его воздействием за тысячи и миллионы лет мелкие камни со временем превращаются в песок. Если копнуть под него, мы вновь обнаружим коренную породу и высохшую глину.

Впрочем, это вовсе не значит, что некоторые участки пустыни могут быть чрезвычайно интересными. Например, бродячие песчаные дюны могут скрыть удивительные вещи. Например, исследователям известно, что в дюнах Намибии под песками скрывается несколько удивительных деревьев верблюжьего кустарника.

Так или иначе, песчаные дюны все еще способны удивлять ученых. Например, в 2010 году исследователи обнаружили доказательства существования доисторического мегаозера под песками Сахары. Считается, что оно образовалось около 250 000 лет назад, когда Нил влился в этот район через низкое русло.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, какая пустыня является самой большой в мире: на самом деле их две.