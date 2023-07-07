Гігантські пісочниці Землі. Учені розповіли, що буде, якщо почати копати в пустелі

Дослідники впевнені, що все залежить від того, де саме копати — адже кінцевий результат завжди буде різним.

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Усі, хто хоч раз був на пляжі або у пустелі, ставили собі питання, що буде, якщо почати розкопувати пісок: чи дістанемося ми до землі, каміння або якихось скарбів? Вчені наполягають — усе залежить від місця, в якому ми почнемо копати, пише IFLScience.

Наприклад, деякі піщані дюни рухаються через вітер, а тому під їхніми пісками може бути схований цілий ліс або небезпечні вирви, готові поглинути вас із головою у будь-який момент. Дослідники зазначають, що пісок утворюється з гірських порід на суші, які були подрібнені внаслідок вивітрювання річок та інших елементів. Так, біля берега хвилі моря тисячі, а то й мільйони років подрібнюють скелі, утворюючи пісок.

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Дослідники зазначають, що якщо, наприклад, ми почнемо копати на пляжі, то, імовірно, можемо дістатися до піску, який ущільнився під тиском і перетворився на осадовий кам'яний пісковик. Далі вам доведеться використовувати передове бурове спорядження, а не лопату, і ви, ймовірно, натрапите на корінну породу району, в якому ведете розкопки.

Що стосується пустель, тут, можливо, і зовсім не доведеться копати. Річ у тім, що більшість пустель не покриті піском, а є оголеною скельною породою. Це може стати підказкою того, що ви виявите під піщаними пустелями.

Вчені зазначають, там, де утворюється пісок, він, як правило, "народжується" внаслідок вивітрювання корінної породи. У міру того як сухий ландшафт пустелі охолоджується і нагрівається, скеля розширюється і тріскається. Далі в гру вступає вітер, під його впливом за тисячі й мільйони років дрібне каміння з часом перетворюється на пісок. Якщо копнути під нього, ми знову виявимо корінну породу і висохлу глину.

Утім, це зовсім не означає, що деякі ділянки пустелі можуть бути надзвичайно цікавими. Наприклад, бродячі піщані дюни можуть приховати дивовижні речі. Наприклад, дослідникам відомо, що в дюнах Намібії під пісками ховається кілька дивовижних дерев верблюжого чагарнику.

Так чи інакше, піщані дюни все ще здатні дивувати вчених. Наприклад, у 2010 році дослідники виявили докази існування доісторичного мегаозера під пісками Сахари. Вважається, що воно утворилося близько 250 000 років тому, коли Ніл влився в цей район через низьке річище.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, яка пустеля є найбільшою у світі: насправді їх дві.