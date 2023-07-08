Чудодейственный продукт. Шоколад может творить чудеса с нашим здоровьем, но есть условие

Исследователи полагают, что этот десерт в действительности может принести пользу нашему организму, но только в одном случае.

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Шоколад — невероятное лакомство, которое любит множество людей из разных культур в разных уголках планеты. Его богатый вкус и тающая во рту текстура едва ли могут оставить кого-то равнодушным, а порой употребление шоколада и вовсе может превратиться в настоящий сенсорный опыт, пишет The Jerusalem Post.

Существует множество причин любить шоколад, однако что насчет пользы для здоровья? Исследования, посвященные полезности шоколада, обнаружили множество преимуществ употребления этого лакомства, а некоторые и вовсе называют его "суперфудом". Тем не менее многие исследования в этой области финансируются компаниями-производителями шоколада, что может привести к искажению результатов.

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Чтобы расставить все точки над "і", ученые провели обширное мета-исследование, анализирующее множество работ, в которых изучалось влияние какао на артериальное давление. Результаты исследования свидетельствуют о том, что для оказания положительного влияния на артериального давления у здоровых людей потребуется достаточно большое количества какао, эквивалентное половине плитки шоколада.

Отметим, что некоторые исследования приписывают шоколаду антиоксидантные свойства, которые, вероятно, связаны с полифенолами — фитохимическими веществами, содержащимися в какао. Например, одно из исследований показало, что регулярное умеренное потребление черного шоколада в долгосрочной перспективе способно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как:

инсульт;

сердечная недостаточность;

сердечный приступ;

ишемическая болезнь сердца.

Ученые полагают, что антиоксиданты в какао способствуют улучшению функции внутренней сетки кровеносных сосудов и могут уменьшить жесткость артерий, что способствует кровотоку. Кроме того, исследования показывают, что шоколад содержит различные соединения, которые также известны как "химические вещества любви". По сути, потребление этого лакомства стимулирует выработку эндорфинов в мозге, что вызывает чувство счастья и эйфории.

Также исследователи обнаружили, что шоколад содержит риптофан — аминокислота, с помощью которой вырабатывается серотонин. Этот нейромедиатор жизненно необходим для регулирования настроение, аппетита и сна. Таким образом ученые пришли к выводу, что употребление шоколада может улучшить наше настроение.

Статистика свидетельствует о том, что множество людей обращаются к плитке шоколада во время стресса, печали или радости. Это связано с тем, что данная связь глубоко укоренилась в нашей культуре и личном опыте. Простыми словами, всего один кусочек шоколада может обеспечить мгновенное бегство от стресса, стать источником комфорта или способом улучшить настроение.

Два предыдущих мета-анализа также показали, что какао положительно влияет на наше познание. Результаты одного из них свидетельствуют о том, что полифенолы какао положительно воздействуют на человеческую память и исполнительную функцию. Результаты второго указывают на то, что потребление шоколада в действительности оказывает эффект на настроение в краткосрочной перспективе, высвобождая определенные гормоны (серотонин и эндорфины). Впрочем, ученые скептически относятся к тому, что шоколад может влиять на наше настроение в долгосрочной перспективе.

В то же время высокое содержание сахара в большинстве шоколадных продуктов может в действительности нанести вред человеческому организму при чрезмерном употреблении. По словам клинического диетолога из Медицинской службы Маккаби Ливи Казарновски Нахшона, ученые советуют отдавать предпочтение темным плиткам шоколада с высоким содержанием какао, не менее 70%. Во-первых, он, как правило, содержит меньше сахара, во-вторых, в нем больше полезных соединений. Исследователи отмечают, что включение шоколада в сбалансированное и разнообразное питания является ключом к удовольствию и сохранению здоровья.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, сколько шоколада нужно съедать в день.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.