Загадка Александра Македонского и жестокая борьба за власть: были ли у создателя империи дети

Александр Македонский умер в возрасте 32 лет, оставив после себя огромную империю. Но были у него наследники, чтобы править ею?

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Всего за 12 лет знаменитый полководец смог завоевать огромные территории в Азии и создал одну из самых больших империй в истории, которая после его смерти распалась на части. Были ли у Александра Македонского дети и если да, что что с ними случилось и почему они не стали правителями империи? Об этом пишет Live Science.

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Сейчас многие историки сходятся во мнении, что у Александра Македонского все был один, а возможно даже два сына. Одного родила ему жена Роксана, уроженка Бактрии (страна в Средней Азии), а второго, как считается родила любовница по имени Барсин. Как показывают исторические источники законнорожденного сына знаменитого полководца назвали Александр IV, а второй сын упоминается под именем Геракл Македонский.

По словам Яна Уортингтона из Университета Маккуори, Австралия, Алесандр Македонский, который умер в 323 году до н.э от неизвестной болезни (ученые до сих пор пытаются выяснить точную причину его смерти), не дожил несколько месяцев до рождения сына от законной жены. В то же время сын Алесандра от любовницы родился еще в 327 году до н.э., считает ученый.

Историки до сих пор не пришли к единому мнению о то, был ли Геракл действительно сыном Александра, ведь последний никогда его не признавал. Но, например, Джозеф Ройсман из Колледжа Колби, штат Мэн, США, считает, что оба сына были детьми Александра Македонского.

После смерти правителя огромной империи, которая протиралась от Балканского полуострова в Европе до нынешней территории Пакистана в Азии, не осталось преемников престола. Жена Александра Роксана еще была беременна, и никто не знал будет ли это мальчик. По словам Уортингтона, а у Геракла не было никаких законных оснований претендовать на престол империи, ведь он был незаконнорожденным сыном.

Статуя Александра Македонского в городе Салоники, Греция Фото: Live Science

С другой стороны, как считают ученые, оба сына Александра Македонского были рождены от матерей азиатского происхождения, что вызвало негодование среди генералов полководца. Они не могли позволить кому либо из них занять престол.

Формально правителем империи стал сводный брат Александра Арридей, а Александр IV стал соправителем после своего рождения. По словам ученых, у Арридея была некоторая форма умственного расстройства, а Александр IV был еще младенцем, потому образовался вакуум власти. И за контроль над империей начали борьбу военачальники Александра, которые в конечном итоге все ее разделили на части.

Как показывают исследования в борьбе за власть также свою роль сыграла и мать Александра Македонского Олимпиада. В 317 г. до н.э. она согласилась стать опекуном Александра IV и с помощью одного из военачальников своего сына убила Арридея. В 316 году до н.э была убита и Олимпиада.

Еще через 5 лет военачальник Александра по имени Кассандр, который фактически контролировал Македонию убил Александра IV, чтобы тот не смог достичь совершеннолетия и взойти на престол хотя бы балканской части бывшей огромной империи. Где-то в это же время был убит и второй сын Александра Геракл.

Фокус уже писал о том, что ученые до сих пор так и не нашли гробницу Александра Македонского, но существуют некоторые предположения, где она все-таки может находится.

Также Фокус писал о древней книге, которая считалась потерянной, им в ней описывается эпоха правления разных полководцев Александра Македонского разными частями его империи после его смерти.