Интригующая карьера Леди Гринвичского времени: почему лондонцы покупали время более 40 лет

Множество компаний получают прибыль от товаров и услуг, которые упрощают нашу жизнь. Интернет-магазины, приложения для проведения виртуальных встреч имеют общую цель: они предлагают перспективу получить больше свободного времени, по факту, продавая его нам.

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В конце 19-го и в начале 20-го века в Британии концепция продажи времени приобрела другое значение. В ту эпоху женщина по имени Рут Белвилл, известная в Лондоне как "Леди Гринвичского времени", построила уникальную и интригующую карьеру, продавая точные показатели времени со своих бесценных часов-хронометра, ласково названного "Арнольд", пишет Grunge.

Хронометры стали значительным прогрессом в измерении времени, ведь "Арнольд" был способен сохранять точность до десятых долей секунды, что превосходило точность обычных часов, распространенных в тот период.

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Хотя сегодня ее имя забыто, в свое время Белвилл пользовалась местной славой. Она получила признание благодаря своей непоколебимой надежности и чрезвычайной долговечности, даже в условиях жесткой конкуренции, которая представляла значительную угрозу для выживания ее бизнеса.

Рассказ о Леди Гринвичского времени начинается с ее отца, Джона Белвилла, который занимал выдающуюся должность старшего астронома в Королевской обсерватории в Гринвиче. Эта обсерватория, расположенная в Лондоне, определяет среднее время по Гринвичу, тем самым устанавливая часовые пояса мира.

Еще подростком под руководством королевского астронома Джон Белвилл прибыл в Гринвич и стал его ассистентом. Хотя подробностей о его ранней жизни немного, есть предположение, что он, возможно, искал убежища от Французской революции. Тем не менее вскоре он освоился на своей должности в обсерватории и создал семью в Лондоне.

Поскольку в обсерватории находились самые точные часы в стране, часовщики часто отправляли своих работников синхронизировать их устройства со временем по Гринвичу. Однако Джон Белвилл изменил эту практику, лично передавая часовщикам правильное время, используя свои надежные часы фирмы "John Arnold & Son", которые сначала изготовили для герцога Сассекского.

До глубокой старости Белвилл продолжала свое еженедельное паломничество в Гринвичскую обсерваторию и ежедневно навещала своих клиентов Фото: Wikimedia Commons

К 1836 году Джон Белвилл мог похвастаться списком клиентов из 200 подписчиков, которые покупали у него еженедельные показатели времени. Он продолжал оказывать эту услугу в течение двух десятилетий, вплоть до своей смерти. После этого ответственность перешла к его жене, Марии, а затем к Рут, которая продолжила существование службы вплоть до 20-го века.

Даже во время пребывания Джона Белвилла в должности многие люди пытались разработать более изобретательные методы распространения времени по Гринвичу среди населения Лондона, например, используя телеграфные приемники в офисах города. Однако именно эпоха Рут Белвилл стала свидетелем настоящей эскалации конкуренции.

В 1908 году Сент-Джон Винн из компании Standard Time публично высмеял сервис Рут Белвилл, отвергнув его как устаревший. Со временем технологический прогресс начал опережать ее скромное предприятие.

В 1924 году Би-Би-Си начала транслировать по радио резонансный перезвон Биг-Бена, оповещая о каждом уходящем часе. Впоследствии, в 1936 году, появление "говорящих часов" позволило людям получать информацию о времени через телефон.

Однако Леди Гринвичского времени было нелегко победить, несмотря на то, что она соревновалась с современными технологиями и грозным корпоративным противником. Вместо того, чтобы уйти на пенсию, как многие могли бы ожидать, она продолжала работать.

До глубокой старости Белвилл продолжала свое еженедельное паломничество в Гринвичскую обсерваторию и ежедневно посещала своих клиентов. Лишь в возрасте 86 лет, в 1940 году, она наконец вышла на пенсию по рекомендации Лондонской компании часовщиков. Рут Белвилл умерла в 1943 году в возрасте 89 лет, завещав "Арнольда" компании.

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