Два "существа" внутри корабля и четкие летающие тарелки: топ-6 неразгаданных снимков НЛО (фото)

Эти изображение неизвестных объектов заставляют задуматься о том, может мы действительно не одиноки во Вселенной.

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Для того, чтобы серьезно относиться к сообщениям о фактах появления НЛО ученым нужны не только показания очевидцев, фотографии, видео, но и многие другие данные. Факт существования инопланетян до сих не подтвержден и остается пока что чем-то из области научной фантастики. Хотя в Пентагоне существует отдел, где изучают аномальные явления, то есть НЛО, и некоторые из случаев их наблюдения пока что не поддаются научному объяснению. В то же время, некоторые люди, в частности в США, считают, что на самом деле правительство страны скрывает от них настоящие доказательства того, что инопланетяне посещали и посещают Землю. То есть они существуют, утверждают приверженцы этой теории. В тоже время в широком доступе находятся 6 фотографий, на которых как утверждается запечатлены космические корабли инопланетян и ученые до сих пор не нашли доказательств тому, что это подделки и в то же время до сих пор не ясно, что же изображено на этих снимках на самом деле, пишет Daily Mail.

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Кумбургаз, Турция, 2007-2009 годы

В течение двух лет, с 2007 по 2009 годы, охранник одного из курортных отелей в поселке Кумбургаз в Турции сделал несколько видеороликов и фотографий, на который виден, как утверждается космический корабль инопланетян. На одном из кадров можно увидеть, как якобы двое "существ" выглядывают из летающей тарелки.

На одном из кадров можно увидеть, как якобы двое "существ" выглядывают из летающей тарелки Фото: Daily Mail

Скептики предлагали много объяснений, в т ом числе, что это могут быть огни круизного лайнера, очень хорошая подделка или же атмосферное явление. Кроме охранника за НЛО наблюдали еще несколько человек и ученые даже провели анализ изображений, которые показали, что они настоящие, но что на них изображено до сих пор остается загадкой.

Фотографии якобы НЛО из Турции Фото: Daily Mail

Вейаувега, штат Висконсин, США, 2003 год

В 2003 году группа охотников за НЛО сообщила о том, что у них есть фотография летающей тарелки, которую сделала жительница города Вейаувега в штате Висконсин, США. Она получила это изображение, когда фотографировала своего сына.

Фотография якобы НЛО, сделанная в штате Висконсин Фото: Daily Mail

По ее словам, НЛО пролетел почти прямо над ее головой, а затем направился дальше. Анализ снимка показал, что он не был изменен после того, как было сделано изображение. Охотники за НЛО сообщили, что это одна из самых четких фотографий неопознанного летающего объекта в форме диска. До сих пор не ясно, что же это было на самом деле.

Стивенвилл, штат Техас, США, 2008 год

Сотник жителей города Стивенвилл сообщили о том, что они видели в течение нескольких месяцев пролетающие над их домами НЛО, а однажды, по словам очевидцев, гигантский таинственный летающий объект даже преследовали самолеты ВВС США. Этот случай произошел в январе 2008 года.

Очевидцы утверждали, что НЛО имел большой размер, по крайней мере визуально он казался таким огромным. При этом двигался он бесшумно и с огромной скоростью.Подверженнее этим заявления было получено благодаря данным радаров, которые зафиксировали нечто необычное в небе. По словам метеоролога Уильяма Пакета, это было какое-то неизвестное явление, объяснить которое пока что не удалось.

Один и свидетелей даже смог снять движение этого НЛО Фото: Daily Mail

Один и свидетелей даже смог снять движение этого НЛО и на изображении видна разноцветная полоса света, которая менялась из-за маневрирования объекта. Некоторые ученые все же считают, что это была оптическая иллюзия, но окончательного объяснения данному явлению, которое наблюдали сотни человек, нет.

Макминнвилл, штат Орегон, США, 1950 год

В 1950 году житель города Макминнвилл сделал две фотографии "летающий тарелок", которые остаются одними из самых известных снимков НЛО. Эти фотографии много лет тщательно изучали ученые, но так смогли дать окончательного объяснения тому, что здесь изображено.

В 1950 году житель города Макминнвилл сделал две фотографии "летающий тарелок" Фото: Daily Mail

Очевидцы утверждали, что это был необычный летающий объект серебристого цвета, дискообразной формы с диаметром в десятки метров. Некоторые ученые считают, что это действительно был искусственный объект.

Очевидцы утверждали, что это был необычный летающий объект серебристого цвета, дискообразной формы с диаметром в десятки метров Фото: Daily Mail

В то же время 10 лет назад группа экспертов из Франции заявили, что новые технологии позволили им обнаружить доказательства фальсификации и что летающий объект на самом деле — это качественная подделка. Но до сих пор споры по этому поводу продолжаются.

Озеро Кот, Коста-Рика, 1971 год

В 1971 году фотограф, работающий в Национальном географическом институте Коста-Рики, сделал еще один снимок НЛО Фото: Daily Mail

В 1971 году фотограф, работающий в Национальном географическом институте Коста-Рики, сделал еще один снимок НЛО. Но это был редкий случай, когда изображение летающей тарелки было получено сверху со специального летательного аппарата и было официально задокументировано высоту полета этого объекта, что помогло точно определить его размер. Ученые определили, что диаметр этого летающего диска составляет почти 67 метров. Но до сих пор неизвестно, что это был за объект на самом деле. В любом случае подлинность этого снимка доказана.

Тепостлан, Мексика, 1981 год

Фотография якобы НЛО, сделанная в Мексике Фото: Daily Mail

В марте 1981 года мексиканский фотограф, который должен был сделать фотографии восходящего Солнца, вместо этого, как он утверждал, получил изображение оранжевого НЛО. Эти фотографии остаются убедительными, потому что многие жители города Тепостлан сообщали о подобных наблюдениях неизвестных летающих объектов на протяжении многих лет. До сих пор этот город притягивает туристов, потому как считается, что это место притягивает к себе НЛО. Но, как и в предыдущих случаях пока что нет точного объяснения данному явлению.

Фокус уже писал о том, что американский конгрессмен считает, что правительство США скрывает факт существования инопланетян с конца 19 века и что НЛО – это правда.