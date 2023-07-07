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Технологии и наука

США скрывают существование инопланетян с конца 19 века: НЛО – правда, считает конгрессмен

НЛО
Фото: Express | США скрывают существование инопланетян с конца 19 века: НЛО – правда, считает конгрессмен

Американский конгрессмен утверждает, что космические корабли инопланетян бросают вызов всей известной нам физике.

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Республиканец Тим Берчетт, член комитета Палаты представителей Конгресса США, который занимается слушаниями по делу о фактах расследования случаев появления НЛО, заявил о том, что инопланетяне существуют. И правительство США знает о них с конца 19 века. При этом внеземная цивилизация обладает совершенно невероятными технологиями и если бы инопланетяне хотели, то давно бы уничтожили людей, пишет Daily Mail.

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Конгрессмен от штата Теннесси, Тим Берчетт, заявил, что видел убедительные доказательства существования инопланетян и их космических кораблей, которые принято называть НЛО. По его словам, эти космические корабли бросают вызов всей современной физике. Такие НЛО могут перемещаться не только в воздухе, но и под водой и при этом они не оставляют никаких следов своего движения.

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Тим Берчетт
Фото: Daily Mail

Берчетт заявил о том, что ему показали секретные документы, а также видео, которые до сих пор недоступны широкой общественности и они доказывают, что инопланетяне существуют и посещали Землю. По словам конгрессмена, на самом деле правительство США скрывает факт существования инопланетян не с 1947 года, когда произошел знаменитый Розуэлльский инцидент (якобы крушение НЛО в штате Нью-Мексико), а с 1897 года, когда произошло падение НЛО в штате Техас.

Согласно заявлению Берчетта, внеземные существа обладают недоступными нам технологиями и если бы инопланетяне хотели, то давно превратили бы людей в "угольные брикеты". Но внеземная цивилизация не представляет для нас угрозы, потому как до сих пор не реализовала никакого враждебного нам сценария. Но если бы это произошло, то у человечества не было бы никаких шансов противостоять инопланетянам, считает Берчетт.

Кстати, это заявление перекликается с заявлением бывшего сотрудника Пентагона Дэвида Груша, о котором уже писал Фокус. По словам Груша, правительство США многие десятилетия скрывает существование инопланетян.

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Американский конгрессмен утверждает, что космические корабли инопланетян бросают вызов всей известной нам физике
Фото: Live Science

Берчетт хочет, чтобы все секретные данные касательно НЛО и о том, что инопланетяне существуют, должны стать достоянием общественности. При этом конгрессмен настаивает на том, что показать нужно не отредактированные отчеты, а настоящие.

Также американский конгрессмен утверждает, что правительство США скрывает факт существования с 1897 года, когда в штате Техас упал неизвестный "дирижабль" с неба. Но это спорная история, как и известный Розуэлльский инцидент.

Фокус уже писал о том, что охотник за НЛО заметил корабль инопланетян, похожий на рыбу. Мужчина утверждал, что внеземные существа похищали его не менее 60 раз.

Также Фокус писал о том, что в NASA не могут объяснить часть инцидентов с НЛО и возможно, это действительно инопланетяне. Эксперты считают, что большинство НЛО имеют земное происхождение, но некоторые из них не поддаются объяснению.