"Похищали 60 раз": охотник за НЛО заметил корабль пришельцев, похожий на рыбу (фото)

Расс Келлетт утверждал, что внеземные существа "похищали его не менее 60 раз" начиная с 16 лет. Мужчина рассказывал, что они были похожи на Дракулу, только без острых зубов.

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В Великобритнаии 60-летний охотник за НЛО Расс Келлетт, который утверждает, что был похищен инопланетянами, говорит, что смог снять на камеру летающую тарелку. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина уверен что летательный аппарат выглядит как рыба. Ранее он заявлял, что с 16 лет его неоднократно похищали 15-футовые (4,5 метра) внеземные существа.

Расс Келлетт заснял в небе объект похожий на рыбу, из своего сада в Йоркшире.

"Уже через несколько минут после съемки вы можете увидеть объект рядом с камерой — а я, как следователь, смотрю на то, какими могут быть объекты. Это не паутина, так как я только что почистил камеру… и вокруг вообще ничего нет. Это не дождь, так как я был на улице в то время, когда это произошло, и это не вызвано туманом, так как была ясная ночь — вы можете видеть звезды на небе. В какой-то момент появляется что-то похожее на метеор, движущийся справа налево, но для метеора он, похоже, движется слишком долго", — рассказал Расс.

Расс Келлетт заснял в небе объект похожий на рыбу, из своего сада в Йоркшире Фото: Caters News Agency

По словам британца, он видел некоторые очень странные вещи, появляющиеся рядом с камерой, и видел объекты на заднем плане видео. Мужчина не только снимал НЛО, он даже утверждает, что его "ударило" одним из них.

"Я был возле своего дома с другом, наблюдая за небом, когда я показывал ему корабль снятый на мою видеокамеру. Я почувствовал странное ощущение, проходящее вниз и вверх по моему телу, затем я увидел вспышку", — добавил охотник за НЛО.

В предыдущих интервью Расс утверждал, что его "похищали не менее 60 раз", начиная с 16 лет.

"Я прошел через туннель, которого никогда раньше не видел, и в следующее мгновение я оказался в помещении, похожем на стоматологическую клинику, где меня окружали инопланетяне ростом 15 футов, очень похожие на Дракулу без острых зубов", — вспоминает британец.

Ранее Фокус писал, что на Google Maps нашли таинственную пустоту в Долине Смерти. Пустыня является одним из самых суровых мест в мире. Люди заметили странную область рядом с армейской базой, что вызвало яростные споры на форуме о теориях заговора.

Также сообщалось, что американцы массово сообщают о "лучах похищения НЛО". Жители сразу нескольких штатов стали свидетелями редкого погодного явления, называемого "столбами света", которые некоторые сравнивают с лучами от инопланетных космических кораблей.