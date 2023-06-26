"Викрадали 60 разів": мисливець за НЛО помітив корабель прибульців, схожий на рибу (фото)

Расс Келлетт стверджував, що позаземні істоти "викрадали його щонайменше 60 разів" починаючи з 16 років. Чоловік розповідав, що вони були схожі на Дракулу, тільки без гострих зубів.

Related video

У Великій Британії 60-річний мисливець за НЛО Расс Келлетт, який стверджує, що був викрадений інопланетянами, каже, що зміг зняти на камеру літальну тарілку. Про це пише Daily Star.

Чоловік упевнений, що літальний апарат виглядає як риба. Раніше він заявляв, що з 16 років його неодноразово викрадали 15-футові (4,5 метра) позаземні істоти.

Расс Келлетт зняв у небі об'єкт, схожий на рибу, зі свого саду в Йоркширі.

"Уже через кілька хвилин після зйомки ви можете побачити об'єкт поруч із камерою — а я, як слідчий, дивлюся на те, якими можуть бути об'єкти. Це не павутиння, оскільки я щойно почистив камеру... і навколо взагалі нічого немає. Це не дощ, тому що я був на вулиці в той час, коли це сталося, і це не спричинено туманом, бо була ясна ніч — ви можете бачити зірки на небі. У якийсь момент з'являється щось схоже на метеор, що рухається справа наліво, але для метеора він, схоже, рухається занадто довго", — розповів Расс.

Расс Келлетт зняв у небі об'єкт схожий на рибу, зі свого саду в Йоркширі Фото: немецкий дог

За словами британця, він бачив деякі дуже дивні речі, що з'являються поруч із камерою, і бачив об'єкти на задньому плані відео. Чоловік не тільки знімав НЛО, він навіть стверджує, що його "вдарило" одним із них.

"Я був біля свого будинку з другом, спостерігаючи за небом, коли я показував йому корабель, знятий на мою відеокамеру. Я відчув дивне відчуття, що проходить вниз і вгору по моєму тілу, потім я побачив спалах", — додав мисливець за НЛО.

У попередніх інтерв'ю Расс стверджував, що його "викрадали щонайменше 60 разів", починаючи із 16 років.

"Я пройшов через тунель, якого ніколи раніше не бачив, і наступної миті я опинився в приміщенні, схожому на стоматологічну клініку, де мене оточували інопланетяни заввишки 15 футів, дуже схожі на Дракулу без гострих зубів", — згадує британець.

Раніше Фокус писав, що на Google Maps знайшли таємничу порожнечу в Долині Смерті. Пустеля є одним із найсуворіших місць у світі. Люди помітили дивну область поруч з армійською базою, що викликало запеклі суперечки на форумі про теорії змови.

Також повідомлялося, що американці масово повідомляють про "промені викрадення НЛО". Жителі одразу кількох штатів стали свідками рідкісного погодного явища, званого "стовпами світла", які дехто порівнює з променями від інопланетних космічних кораблів.