США приховують існування інопланетян з кінця 19 століття: НЛО — правда, вважає конгресмен

Американський конгресмен стверджує, що космічні кораблі інопланетян кидають виклик усій відомій нам фізиці.

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Республіканець Тім Берчетт, член комітету Палати представників Конгресу США, який займається слуханнями у справі про факти розслідування випадків появи НЛО, заявив про те, що інопланетяни існують. І уряд США знає про них з кінця 19 століття. При цьому позаземна цивілізація володіє абсолютно неймовірними технологіями і якби інопланетяни хотіли, то давно б знищили людей, пише Daily Mail.

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Конгресмен від штату Теннессі, Тім Берчетт, заявив, що бачив переконливі докази існування інопланетян і їхніх космічних кораблів, які прийнято називати НЛО. За його словами, ці космічні кораблі кидають виклик усій сучасній фізиці. Такі НЛО можуть переміщатися не тільки в повітрі, а й під водою і водночас вони не залишають жодних слідів свого руху.

Тім Берчетт Фото: Daily Mail

Берчетт заявив про те, що йому показали секретні документи, а також відео, які досі недоступні широкому загалу, і вони доводять, що інопланетяни існують і відвідували Землю. За словами конгресмена, насправді уряд США приховує факт існування інопланетян не з 1947 року, коли стався знаменитий Розуелльський інцидент (нібито крах НЛО в штаті Нью-Мексико), а з 1897 року, коли відбулося падіння НЛО в штаті Техас.

Згідно із заявою Берчетта, позаземні істоти володіють недоступними нам технологіями і якби інопланетяни хотіли, то давно перетворили б людей на "вугільні брикети". Але позаземна цивілізація не становить для нас загрози, бо досі не реалізувала жодного ворожого нам сценарію. Але якби це сталося, то в людства не було б жодних шансів протистояти інопланетянам, вважає Берчетт.

До речі, ця заява перегукується із заявою колишнього співробітника Пентагону Девіда Груша, про яку вже писав Фокус. За словами Груша, уряд США багато десятиліть приховує існування інопланетян.

Американський конгресмен стверджує, що космічні кораблі інопланетян кидають виклик усій відомій нам фізиці Фото: Live Science

Берчетт хоче, щоб усі секретні дані щодо НЛО і про те, що інопланетяни існують, повинні стати надбанням громадськості. При цьому конгресмен наполягає на тому, що показати потрібно не відредаговані звіти, а справжні.

Також американський конгресмен стверджує, що уряд США приховує факт існування з 1897 року, коли в штаті Техас упав невідомий "дирижабль" із неба. Але це спірна історія, як і відомий Розуелльський інцидент.

Фокус уже писав про те, що мисливець за НЛО помітив корабель інопланетян, схожий на рибу. Чоловік стверджував, що позаземні істоти викрадали його щонайменше 60 разів.

Також Фокус писав про те, що в NASA не можуть пояснити частину інцидентів з НЛО і, можливо, це дійсно інопланетяни. Експерти вважають, що більшість НЛО мають земне походження, але деякі з них не піддаються поясненню.