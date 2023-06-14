"Ватикан був залучений": викривач заявив, що уряд Італії приховав аварію НЛО

Девід Груш заявив, що в США протягом десятиліть діє надсекретна програма з вивчення НЛО, і стверджує, що "Ватикан був залучений" в першу в історії аварію інопланетного корабля.

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36-річний Девід Груш, викривач із Пентагону, стверджує, що Ватикан знає про існування нелюдського розуму і допоміг США забрати збитий НЛО в італійського диктатора Беніто Муссоліні наприкінці Другої світової війни. Про це пише Dily Mail.

Чоловік відслужив 14 років у ВПС та є нагородженим бойовим офіцером, який пройшов через Афганістан. Він працював у Національному агентстві геопросторової розвідки (NGA) та Національному розвідувальному управлінні (NRO). Його роль полягала в тому, щоб виступати як представник NRO при роботі з цільовою групою з невідомих повітряних явищ. Ця цільова група була спеціально створена для розслідування випадків НЛО.

Девід Груш заявив, що в США протягом десятиліть діє надсекретна програма з вивчення НЛО, і стверджує, що "Ватикан був залучений" у першу в історії аварію інопланетного корабля.

Інформатор сказав, що перше НЛО було знайдено в Мадженті, Італія, в 1933 році, і воно знаходилося в руках італійського уряду Муссоліні до 1944-1945 років, поки Папа Пій XII повідомив про це в Америку.

"Папа розповів американцям, що є в італійців, і в результаті ми забрали це. Потім його попросили уточнити, чи знає Католицька церква про існування "нелюдей" на Землі, на що він ствердно відповів", — розповів чоловік, який працював офіцером розвідки.

Чоловік відслужив 14 років у ВПС та є нагородженим бойовим офіцером, який пройшов через Афганістан Фото: News Nation

За його словами, широко відомі випадки спостереження НЛО в Італії за часів диктатури Беніто Муссоліні. Він каже, що існують документи, які стверджують, що це свідчення з перших рук про спостереження, зроблені людьми Муссоліні в той час, де також є "грубі" малюнки того, що виглядає як інопланетні космічні кораблі.

"Вкрай безглуздо, що людство загалом не має користі з широких досліджень у цій галузі. Це може вирішити проблеми рухової установки, енергетики, новинки матеріалознавства, які можуть покращити якість життя людей. Просто абсолютно ненормально, як це захищають і забороняють прогрес", — додав чоловік.

Раніше Фокус писав, що у США вивчають понад 500 випадків виявлення НЛО. Повідомляється, що близько 200 невідомих літаючих об'єктів, виявлених американцями, не мають надприродного чи незвичайного походження.

Також повідомлялося, що американці масово повідомляють про "промені викрадення НЛО". Жителі одразу кількох штатів стали свідками рідкісного погодного явища, званого "стовпами світла", які деякі порівнюють із променями від інопланетних космічних кораблів.