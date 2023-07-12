Затерянный мир под Южной Африкой: под месторождениями золота нашли самые древние ледники на Земле

Исследователи считают, что им удалось обнаружить следы самых старых ледников, когда-либо найденных в древних породах.

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Десятилетиями исследователи изучают древние отложения по всему миру, чтобы пролить свет на раннюю историю Земли. Теперь они предполагают, что им удалось обнаружить нечто действительно любопытное: под крупнейшими в мире месторождениями золота в Южной Африке исследователи обнаружили остатки самых древних ледников на Земле, которые когда-либо доводилось обнаруживать человеку, пишет Science Alert.

Авторы исследования предполагают, что эти спрятанные от глаз человечества, испещренные изотопами кислорода, останки древних ледников могут пролить свет на раннюю главу бурной истории нашей планеты, а также, возможно, объяснить, как образовались эти золотые запасы.

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В ходе исследования группа ученых из Йоханнесбургского университета проанализировали пласты горных пород, расположенные недалеко от Дурбана на восточном побережье Южной Африки. В результате им удалось обнаружить ледниковые отложения, их возраст оценивается в 2,9 миллиарда лет — фактически это делает их самыми древними ледниками на Земле из всех, о которых известно человечеству.

По словам автора исследования архейского геолога Акселя Хофманна, им с коллегами чрезвычайно повезло, что эти слои горных пород не были нарушены с момента образования, несмотря на множество исследований, которые были здесь произведены. По словам соавтора исследования, геолога из Орегонского университета Ильи Биндемана, данная локация, по сути, является одной из немногих областей, которой удалось остаться "почти нетронутой и неизменной с ранних лет Земли".

Исследователи отмечают, что данные отложения представляют собой окаменелые ледниковые морены, которые, как правило, являются обломками, оставленными ледником, пока он постепенно таял и сжимался. В ходе исследования ученые измерили уровни изотопов кислорода в образцах песчаника и сланца и обнаружили нечто необычное. Уровни кислорода-18 были самыми низкими из всех, которые когда-либо видели ученые, а уровни кислорода-17 были чрезвычайно высоки — то есть породы образовались при более низких температурах.

По словам Биндемана, если соединить все эти геохимические данные с данными о моренах, получатся удивительные ледники — по сути, самые старые ледники, обнаруженные на Земле. Авторы исследования отмечают, что данные указывают на постепенное климатическое охлаждение поверхностной среды, кульминацией которого стали ледниковые условия 2,9 миллиарда лет назад.

Однако ученые отмечают, что расположение этих ледников на самом деле поднимает интересные вопросы о периодах похолодания в древнем прошлом. Исследователям известно, что минимум два раза в своей истории наша планета замерзала, но исследователи до сих пор не знают, была ли Земля-снежка в тот период полностью замороженной пустошью.

По словам Хофанна, оледенении Земли на самом деле могло происходить несколько раз в недалеком прошлом планеты. Если это в действительности так, то ученым только что удалось обнаружить свидетельства самого раннего из всех зарегистрированных периодов глобального похолодания Земли. Другая теория предполагает, что континент, давший начало Южной Африке, в тот период находился ближе к полюсам и был покрыт льдом. По словам Хофмана, так или иначе, эта находка чрезвычайно интересна с научной точки зрения.

Ранее Фокус писал о том, что под ледяным щитом Антарктиды найден "трубопровод": простирается на 460 км и ускоряет таяние.